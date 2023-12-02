Пермский боец Тузлаев погиб в ходе СВО (архивное фото)
В Александровском округе Пермского края 3 декабря проводили в последний путь Александра Тузлаева, который геройски погиб в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована в группе «Александровск официально» в соцсети «ВКонтакте».
«Тузлаев в октябре 2023 года подписал контракт и честно выполнил свой долг. Он погиб 17 ноября на СВО и посмертно награжден Орденом Мужества», — говорится в сообщении представителей мэрии.
По данным представителей мэрии, Тузлаев заключил контракт на военную службу в возрасте 53-х лет. Он родился в поселке Всеволодо — Вильва, воспитывался в многодетной семье.
В Пермском крае проводили в последний путь Александра Тузлаева, погибшего на СВО
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