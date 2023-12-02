Армия и оружие В Пермском крае простились с геройски погибшим бойцом СВО. Фото 03 декабря 2023 в 19:06 Размер текста - 17 + Пермский боец Тузлаев погиб в ходе СВО (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Александровском округе Пермского края 3 декабря проводили в последний путь Александра Тузлаева, который геройски погиб в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована в группе «Александровск официально» в соцсети «ВКонтакте». «Тузлаев в октябре 2023 года подписал контракт и честно выполнил свой долг. Он погиб 17 ноября на СВО и посмертно награжден Орденом Мужества», — говорится в сообщении представителей мэрии. По данным представителей мэрии, Тузлаев заключил контракт на военную службу в возрасте 53-х лет. Он родился в поселке Всеволодо — Вильва, воспитывался в многодетной семье. В Пермском крае проводили в последний путь Александра Тузлаева, погибшего на СВО Фото: группа «Александровск официально» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/public183771914?z=photo-183771914_457309368%2Fwall-183771914_9678 В Александровском округе Пермского края 3 декабря проводили в последний путь Александра Тузлаева, который геройски погиб в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована в группе «Александровск официально» в соцсети «ВКонтакте». «Тузлаев в октябре 2023 года подписал контракт и честно выполнил свой долг. Он погиб 17 ноября на СВО и посмертно награжден Орденом Мужества», — говорится в сообщении представителей мэрии. По данным представителей мэрии, Тузлаев заключил контракт на военную службу в возрасте 53-х лет. Он родился в поселке Всеволодо — Вильва, воспитывался в многодетной семье. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям