02 декабря 2023
01 декабря 2023

В Пермском крае простились с геройски погибшим бойцом СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Пермский боец Тузлаев погиб в ходе СВО (архивное фото) Фото:

В Александровском округе Пермского края 3 декабря проводили в последний путь Александра Тузлаева, который геройски погиб в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована в группе «Александровск официально» в соцсети «ВКонтакте».

«Тузлаев в октябре 2023 года подписал контракт и честно выполнил свой долг. Он погиб 17 ноября на СВО и посмертно награжден Орденом Мужества», — говорится в сообщении представителей мэрии.

По данным представителей мэрии, Тузлаев заключил контракт на военную службу в возрасте 53-х лет. Он родился в поселке Всеволодо — Вильва, воспитывался в многодетной семье.

В Пермском крае проводили в последний путь Александра Тузлаева, погибшего на СВО
В Пермском крае проводили в последний путь Александра Тузлаева, погибшего на СВО
Фото:

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В Александровском округе Пермского края 3 декабря проводили в последний путь Александра Тузлаева, который геройски погиб в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована в группе «Александровск официально» в соцсети «ВКонтакте». «Тузлаев в октябре 2023 года подписал контракт и честно выполнил свой долг. Он погиб 17 ноября на СВО и посмертно награжден Орденом Мужества», — говорится в сообщении представителей мэрии. По данным представителей мэрии, Тузлаев заключил контракт на военную службу в возрасте 53-х лет. Он родился в поселке Всеволодо — Вильва, воспитывался в многодетной семье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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