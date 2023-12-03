В Перми рабочие обрушили потолок при проведении капремонта дома

04 декабря 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Потолок не выдержал ремонтных работ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми в одной из квартир дома в Кировском районе рухнул потолок. Это произошло, когда рабочие делали капремонт здания. Владелице жилья пришлось судиться с Фондом капитального ремонта для получения компенсации. «В процессе выполнения работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, в гостиной комнате ее квартиры произошло обрушение потолочного перекрытия. На крыше, над квартирой истца, работники подрядчика складировали строительные материалы и мусор. В результате обрушения пострадал интерьер комнаты, повреждены находящиеся в ней мебель, текстиль и бытовая техника», — говорится на сайте Кировского районного суда Перми. Фонд отказался добровольно выплачивать пермячке деньги. В суде представители Фонда капремонта пытались переложить ответственность на компанию, которая еще в 2006 году ремонтировала перекрытия в доме. Якобы тогда рабочие допустили ошибки. Также адвокаты Фонда указывали, что ответственность за работы несет его подрядчик, который и должен платить хозяйке квартиры. Но суд указал, что по закону, Фонд капитального ремонта обязан контролировать качество выполняемых подрядчиком работ, поэтому несет всю ответственность. Хозяйке квартиры он теперь должен 146 тысяч рублей.

В Перми в одной из квартир дома в Кировском районе рухнул потолок. Это произошло, когда рабочие делали капремонт здания. Владелице жилья пришлось судиться с Фондом капитального ремонта для получения компенсации. «В процессе выполнения работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, в гостиной комнате ее квартиры произошло обрушение потолочного перекрытия. На крыше, над квартирой истца, работники подрядчика складировали строительные материалы и мусор. В результате обрушения пострадал интерьер комнаты, повреждены находящиеся в ней мебель, текстиль и бытовая техника», — говорится на сайте Кировского районного суда Перми. Фонд отказался добровольно выплачивать пермячке деньги. В суде представители Фонда капремонта пытались переложить ответственность на компанию, которая еще в 2006 году ремонтировала перекрытия в доме. Якобы тогда рабочие допустили ошибки. Также адвокаты Фонда указывали, что ответственность за работы несет его подрядчик, который и должен платить хозяйке квартиры. Но суд указал, что по закону, Фонд капитального ремонта обязан контролировать качество выполняемых подрядчиком работ, поэтому несет всю ответственность. Хозяйке квартиры он теперь должен 146 тысяч рублей.