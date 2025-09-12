В Перми уничтожат более 700 килограммов речной рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыба будет уничтожена в связи с отсутствием ветеринарных документов
Рыба будет уничтожена в связи с отсутствием ветеринарных документов Фото:

Пермская организация привлечена к ответственности Управлением Россельхознадзора за реализацию выловленной речной рыбы без ветеринарных документов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Было выявлено, что в холодильных камерах ООО „Рыбхоз“ рыба хранится вплотную к их стенкам, присутствует скопление наледи от конденсата на приборах охлаждения, полу, стеллажах, мешках с рыбой, также есть грязь и мусор», — говорится на сайте.

На хранении находилось 742 килограмма мороженной речной рыбы без установленных сроков годности, указания даты вылова и вида рыбы. Партия была признана небезопасной, изъята из оборота и будет уничтожена.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский зоопарк получил штраф от регионального управления Россельхознадзора. Руководство зверинца обвинили в нарушениях при содержании животных. В зоопарк львы поступили без ветеринарных сопроводительных документов, а также отсутствовали документы, подтверждающие проведение карантина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская организация привлечена к ответственности Управлением Россельхознадзора за реализацию выловленной речной рыбы без ветеринарных документов. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Было выявлено, что в холодильных камерах ООО „Рыбхоз“ рыба хранится вплотную к их стенкам, присутствует скопление наледи от конденсата на приборах охлаждения, полу, стеллажах, мешках с рыбой, также есть грязь и мусор», — говорится на сайте. На хранении находилось 742 килограмма мороженной речной рыбы без установленных сроков годности, указания даты вылова и вида рыбы. Партия была признана небезопасной, изъята из оборота и будет уничтожена. Ранее URA.RU сообщало, что пермский зоопарк получил штраф от регионального управления Россельхознадзора. Руководство зверинца обвинили в нарушениях при содержании животных. В зоопарк львы поступили без ветеринарных сопроводительных документов, а также отсутствовали документы, подтверждающие проведение карантина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...