В Перми уничтожат более 700 килограммов речной рыбы

Пермская организация привлечена к ответственности Управлением Россельхознадзора за реализацию выловленной речной рыбы без ветеринарных документов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Было выявлено, что в холодильных камерах ООО „Рыбхоз“ рыба хранится вплотную к их стенкам, присутствует скопление наледи от конденсата на приборах охлаждения, полу, стеллажах, мешках с рыбой, также есть грязь и мусор», — говорится на сайте.
На хранении находилось 742 килограмма мороженной речной рыбы без установленных сроков годности, указания даты вылова и вида рыбы. Партия была признана небезопасной, изъята из оборота и будет уничтожена.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский зоопарк получил штраф от регионального управления Россельхознадзора. Руководство зверинца обвинили в нарушениях при содержании животных. В зоопарк львы поступили без ветеринарных сопроводительных документов, а также отсутствовали документы, подтверждающие проведение карантина.
