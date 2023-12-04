Владелица украденной елки в Миньяре написала заявление в полицию

04 декабря 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Полиция проводит проверку сообщения об украженной в Миньяре елке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владелицу украденной елки в Миньяре Челябинской области Елену Шалдину пригласили в отделение полиции для дачи объяснений. В пресс-службе областного главка полиции URA.RU подтвердили, что проводят собственную проверку ситуации. «Правоохранительные органы проводят собственную проверку по данной ситуации. В рамках полномочий органов внутренних дел гражданка была опрошена в отделении полиции», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Владелица участка, откуда пропала елка, рассказала URA.RU, что полиция приняла у нее заявление о краже дерева и попросила привлечь причастных к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Миньяра обнаружила ель со своего садового участка на городской площади и обвинила чиновников в краже дерева. Она потребовала у властей 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Власти Миньяра потребовали у одного из наследников отказаться от участка, откуда была спилена елка. Журналистка Ксения Собчак хлестко прошлась по местным властям, не стесняясь в выражениях.

Владелицу украденной елки в Миньяре Челябинской области Елену Шалдину пригласили в отделение полиции для дачи объяснений. В пресс-службе областного главка полиции URA.RU подтвердили, что проводят собственную проверку ситуации. «Правоохранительные органы проводят собственную проверку по данной ситуации. В рамках полномочий органов внутренних дел гражданка была опрошена в отделении полиции», — уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Владелица участка, откуда пропала елка, рассказала URA.RU, что полиция приняла у нее заявление о краже дерева и попросила привлечь причастных к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Миньяра обнаружила ель со своего садового участка на городской площади и обвинила чиновников в краже дерева. Она потребовала у властей 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Власти Миньяра потребовали у одного из наследников отказаться от участка, откуда была спилена елка. Журналистка Ксения Собчак хлестко прошлась по местным властям, не стесняясь в выражениях.