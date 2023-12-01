Власти Миньяра потребовали отказаться от садового участка, где украли елку

01 декабря 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Вокруг украденной с садового участка ели продолжаются разбирательства Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти Миньяра Челябинской области потребовали у наследника отказаться от участка, откуда была спилена елка. Об этом URA.RU сообщил один из сыновей скончавшейся владелицы Михаил. «Ко мне на работу сегодня пришли представители администрации Миньяра и потребовали переписать на себя садовый участок мамы и отказаться от него. Дали два дня. Я отказался в этом участвовать, участок принадлежит брату», — рассказал URA.RU Михаил. Супруга брата, на которого сослался Михаил, и есть та самая Елена Шалдина, которая попросила компенсацию за украденную ель в размере 200 тысяч рублей. Она сообщила URA.RU, что у них есть документы, где указано бессрочное владение участком (есть в распоряжении редакции), а также садовая книжка, оформленная на маму мужа. По ее словам, псле смерти женщины оба ее сына являются прямыми наследниками садового участка, но одному из них земля оказалась не нужна, поэтому они пользовались ею сами. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Миньяра обнаружила ель со своего садового участка на городской площади и обвинила чиновников в краже дерева. Она потребовала у властей 200 тысяч рублей в качестве компенсации.

Власти Миньяра Челябинской области потребовали у наследника отказаться от участка, откуда была спилена елка. Об этом URA.RU сообщил один из сыновей скончавшейся владелицы Михаил. «Ко мне на работу сегодня пришли представители администрации Миньяра и потребовали переписать на себя садовый участок мамы и отказаться от него. Дали два дня. Я отказался в этом участвовать, участок принадлежит брату», — рассказал URA.RU Михаил. Супруга брата, на которого сослался Михаил, и есть та самая Елена Шалдина, которая попросила компенсацию за украденную ель в размере 200 тысяч рублей. Она сообщила URA.RU, что у них есть документы, где указано бессрочное владение участком (есть в распоряжении редакции), а также садовая книжка, оформленная на маму мужа. По ее словам, псле смерти женщины оба ее сына являются прямыми наследниками садового участка, но одному из них земля оказалась не нужна, поэтому они пользовались ею сами. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Миньяра обнаружила ель со своего садового участка на городской площади и обвинила чиновников в краже дерева. Она потребовала у властей 200 тысяч рублей в качестве компенсации.