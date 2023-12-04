«Украинская правда»: Залужный пожаловался Остину на Зеленского

04 декабря 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный пожаловался Ллойду Остину (на фото) на вмешательство Офиса президента в его работу, пишет «Украинская правда» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался министру обороны США Ллойду Остину на вмешательство президента Украины Владимира Зеленского в его работу. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис президента Украины не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал», — передает слова источника «Украинская правда». В издании также добавили, что один из руководителей ВСУ прямо заявил, что Ллойд Остин был удивлен, когда ему сообщили о потребности Украины в 17 миллионах снарядах, так как такое количество не может быть собрано во всем мире. После откровенных разговоров Валерия Залужного с западными партнерами возникла вероятность его увольнения, которое может инициировать Владимир Зеленский. Конфликт между Зеленским и Залужным усугубляется из-за провала контрнаступления и предстоящих президентских выборов в 2024 году. Главнокомандующий ВСУ продолжительное время не появляется на публике вместе с президентом Украины, передает Life .

Главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался министру обороны США Ллойду Остину на вмешательство президента Украины Владимира Зеленского в его работу. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис президента Украины не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал», — передает слова источника «Украинская правда». В издании также добавили, что один из руководителей ВСУ прямо заявил, что Ллойд Остин был удивлен, когда ему сообщили о потребности Украины в 17 миллионах снарядах, так как такое количество не может быть собрано во всем мире. После откровенных разговоров Валерия Залужного с западными партнерами возникла вероятность его увольнения, которое может инициировать Владимир Зеленский. Конфликт между Зеленским и Залужным усугубляется из-за провала контрнаступления и предстоящих президентских выборов в 2024 году. Главнокомандующий ВСУ продолжительное время не появляется на публике вместе с президентом Украины, передает Life.