Мошенники взломали telegram-аккаунт вице-спикера думы ХМАО

Вице-спикер думы ХМАО Наталья Западнова предупредила подписчиков о взломе своего аккаунта
Мошенники взломали личный аккаунт в Telegram вице-спикера думы ХМАО Натальи Западновой. Об этом чиновница сообщила в своих соцсетях.
«Друзья, сегодня взломали мой аккаунт в Telegram. Просьба на все сообщения, звонки не отвечать, не переходить по ссылкам и сразу их удалять», — посоветовала Западнова подписчикам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства.
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