Мошенники взломали telegram-аккаунт вице-спикера думы ХМАО

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Окружная конференция Общероссийского народного фронта. Сургут, западнова наталья
Вице-спикер думы ХМАО Наталья Западнова предупредила подписчиков о взломе своего аккаунта Фото:

Мошенники взломали личный аккаунт в Telegram вице-спикера думы ХМАО Натальи Западновой. Об этом чиновница сообщила в своих соцсетях.

«Друзья, сегодня взломали мой аккаунт в Telegram. Просьба на все сообщения, звонки не отвечать, не переходить по ссылкам и сразу их удалять», — посоветовала Западнова подписчикам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства.

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Мошенники взломали личный аккаунт в Telegram вице-спикера думы ХМАО Натальи Западновой. Об этом чиновница сообщила в своих соцсетях. «Друзья, сегодня взломали мой аккаунт в Telegram. Просьба на все сообщения, звонки не отвечать, не переходить по ссылкам и сразу их удалять», — посоветовала Западнова подписчикам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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