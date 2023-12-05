В РФ вырос спрос на карты памяти из-за страсти бойцов снимать военную хронику

«Коммерсант»: в России вырос спрос на карты памяти из-за их применения в СВО
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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, усы, снимает на камеру, мирная миссия2018
Ритейлеры отметили, что лидером продаж стала американская карта памяти Kingstone Фото:

За девять месяцев в России выросли на 70% онлайн-продажи карт памяти для смартфонов, дронов, камер. Об этом сообщили ритейлеры. Специалисты считают, что чаще всего карты используют для беспилотников и нательных камер участники конфликта на Украине и сотрудники органов безопасности.

«Рост спроса на карты памяти обусловлен увеличением продаж квадрокоптеров с видеокамерой, которые используются в ходе военных действий на Украине», — заявил ритейлер в беседе с газетой «Коммерсант». По его словам, за январь—октябрь 2023 года онлайн продали на 70% больше карт памяти, чем в прошлом году.

В мае продажи на маркетплейсах увеличились в 13 раз. По словам эксперта, в деньгах рынок вырос на 27%. Лидером продаж стала американская карта памяти Kingstone.

В «Яндекс Маркете» подчеркнули, что продажи карт памяти на маркетплейсе с января по октябрь увеличились в два раза, а в деньгах выросли в 1,7 раза. «Больше всего растет спрос на карты в низком и среднем ценовом сегменте», — отметили на площадке.

Гендиректор ООО «ГЕО Иннотер» Наталья Малкова сообщила, что карты памяти используются в беспилотниках, но для данных устройств они приобретаются «не в таких больших количествах». По ее данным, в больших объемах карты памяти чаще всего покупают для нательных камер сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД, МЧС, специалисты в области безопасности и участники военных действий.

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За девять месяцев в России выросли на 70% онлайн-продажи карт памяти для смартфонов, дронов, камер. Об этом сообщили ритейлеры. Специалисты считают, что чаще всего карты используют для беспилотников и нательных камер участники конфликта на Украине и сотрудники органов безопасности. «Рост спроса на карты памяти обусловлен увеличением продаж квадрокоптеров с видеокамерой, которые используются в ходе военных действий на Украине», — заявил ритейлер в беседе с газетой «Коммерсант». По его словам, за январь—октябрь 2023 года онлайн продали на 70% больше карт памяти, чем в прошлом году. В мае продажи на маркетплейсах увеличились в 13 раз. По словам эксперта, в деньгах рынок вырос на 27%. Лидером продаж стала американская карта памяти Kingstone. В «Яндекс Маркете» подчеркнули, что продажи карт памяти на маркетплейсе с января по октябрь увеличились в два раза, а в деньгах выросли в 1,7 раза. «Больше всего растет спрос на карты в низком и среднем ценовом сегменте», — отметили на площадке. Гендиректор ООО «ГЕО Иннотер» Наталья Малкова сообщила, что карты памяти используются в беспилотниках, но для данных устройств они приобретаются «не в таких больших количествах». По ее данным, в больших объемах карты памяти чаще всего покупают для нательных камер сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД, МЧС, специалисты в области безопасности и участники военных действий.
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Ссылки по теме
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