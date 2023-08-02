«Ростех»: Россия нарастит в пять раз выпуск новейшей системы борьбы с беспилотниками

03 августа 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Система сможет одновременно следить за 20-ю беспилотниками Фото: Сергей Русанов © URA.RU В РФ в пять раз увеличат выпуск новейшей системы контроля воздушного пространства, которая предназначена для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов», которая входит в «Ростех». «В связи с высокой заинтересованностью потенциальных заказчиков объем выпуска система контроля воздушного пространства (СКВП) будет увеличен в пять раз», — передает слова пресс-службы «Высокоточных технологий» РИА Новости. Активное производство связано с современными вызовами и угрозами. Система будет способна обнаруживать беспилотники, которые летят со скоростью до 270 метров в секунду. Также с помощью комплекса возможно одновременно следить за 20-ю БПЛА, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 августа дроны атаковали территорию «Москва-Сити». До этого Украина атаковала Москву утром 30 июля. В Кремле подчеркнули, что в связи с происшествием в городе продолжает сохраняться угроза.

В РФ в пять раз увеличат выпуск новейшей системы контроля воздушного пространства, которая предназначена для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов», которая входит в «Ростех». «В связи с высокой заинтересованностью потенциальных заказчиков объем выпуска система контроля воздушного пространства (СКВП) будет увеличен в пять раз», — передает слова пресс-службы «Высокоточных технологий» РИА Новости. Активное производство связано с современными вызовами и угрозами. Система будет способна обнаруживать беспилотники, которые летят со скоростью до 270 метров в секунду. Также с помощью комплекса возможно одновременно следить за 20-ю БПЛА, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 августа дроны атаковали территорию «Москва-Сити». До этого Украина атаковала Москву утром 30 июля. В Кремле подчеркнули, что в связи с происшествием в городе продолжает сохраняться угроза.