02 августа 2023

«Ростех»: Россия нарастит в пять раз выпуск новейшей системы борьбы с беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Система сможет одновременно следить за 20-ю беспилотниками Фото:

В РФ в пять раз увеличат выпуск новейшей системы контроля воздушного пространства, которая предназначена для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов», которая входит в «Ростех».

«В связи с высокой заинтересованностью потенциальных заказчиков объем выпуска система контроля воздушного пространства (СКВП) будет увеличен в пять раз», — передает слова пресс-службы «Высокоточных технологий» РИА Новости. Активное производство связано с современными вызовами и угрозами.

Система будет способна обнаруживать беспилотники, которые летят со скоростью до 270 метров в секунду. Также с помощью комплекса возможно одновременно следить за 20-ю БПЛА, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 августа дроны атаковали территорию «Москва-Сити». До этого Украина атаковала Москву утром 30 июля. В Кремле подчеркнули, что в связи с происшествием в городе продолжает сохраняться угроза.

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В РФ в пять раз увеличат выпуск новейшей системы контроля воздушного пространства, которая предназначена для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов», которая входит в «Ростех». «В связи с высокой заинтересованностью потенциальных заказчиков объем выпуска система контроля воздушного пространства (СКВП) будет увеличен в пять раз», — передает слова пресс-службы «Высокоточных технологий» РИА Новости. Активное производство связано с современными вызовами и угрозами. Система будет способна обнаруживать беспилотники, которые летят со скоростью до 270 метров в секунду. Также с помощью комплекса возможно одновременно следить за 20-ю БПЛА, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 1 августа дроны атаковали территорию «Москва-Сити». До этого Украина атаковала Москву утром 30 июля. В Кремле подчеркнули, что в связи с происшествием в городе продолжает сохраняться угроза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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