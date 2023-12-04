04 декабря 2023

Челябинцев предупредили о регистрации ледяных горок

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк Маяковского (ЦПКиО) зимой. Екатеринбург, парк маяковского, зима, цпкио, ледяная горка, отдых
Челябинские снежные горки попросили зарегистрировать в Гостехнадзоре Фото:

Жителей Челябинской области 5 декабря предупредили о необходимости регистрации ледяных горок. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU сообщили, что мера является обязательной с 2022 года.

«Сотрудники Гостехнадзора объявили предновогоднюю кампанию массовой регистрации снежных горок-аттракционов. С 2022 года такая регистрация обязательна, потому что горка, с которой приятно скатиться, таит в себе опасность», — заявили в минсельхозе.

К горке предъявляется ряд требований. Сооружать ее следует в стороне от автодороги и тротуаров. Аттракцион должен иметь бортики, ровный и гладкий спуск, освещение поблизости. Требования относятся к различным разновидностям горок — снежной и деревянной с ледяной дорожкой. Специалисты ведомства сделают выводы о безопасности и посоветуют, как в краткие сроки устранить недостатки.

Степени потенциального биомеханического риска могут различаться. Низкая и средняя позволяют ограничиться декларированием горок, а высокая обязывает изготовителя объекта его сертифицировать. Пройдя данные процедуры, горку необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре с получением номерного знака, подтверждающего безопасность.

Имеется исключение. Процедуру проходить не придется, если аттракцион создан рядовыми гражданами возле своего дома — для развлечения местных жителей.

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Жителей Челябинской области 5 декабря предупредили о необходимости регистрации ледяных горок. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU сообщили, что мера является обязательной с 2022 года. «Сотрудники Гостехнадзора объявили предновогоднюю кампанию массовой регистрации снежных горок-аттракционов. С 2022 года такая регистрация обязательна, потому что горка, с которой приятно скатиться, таит в себе опасность», — заявили в минсельхозе. К горке предъявляется ряд требований. Сооружать ее следует в стороне от автодороги и тротуаров. Аттракцион должен иметь бортики, ровный и гладкий спуск, освещение поблизости. Требования относятся к различным разновидностям горок — снежной и деревянной с ледяной дорожкой. Специалисты ведомства сделают выводы о безопасности и посоветуют, как в краткие сроки устранить недостатки. Степени потенциального биомеханического риска могут различаться. Низкая и средняя позволяют ограничиться декларированием горок, а высокая обязывает изготовителя объекта его сертифицировать. Пройдя данные процедуры, горку необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре с получением номерного знака, подтверждающего безопасность. Имеется исключение. Процедуру проходить не придется, если аттракцион создан рядовыми гражданами возле своего дома — для развлечения местных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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