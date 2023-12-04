Челябинцев предупредили о регистрации ледяных горок

05 декабря 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Челябинские снежные горки попросили зарегистрировать в Гостехнадзоре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителей Челябинской области 5 декабря предупредили о необходимости регистрации ледяных горок. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU сообщили, что мера является обязательной с 2022 года. «Сотрудники Гостехнадзора объявили предновогоднюю кампанию массовой регистрации снежных горок-аттракционов. С 2022 года такая регистрация обязательна, потому что горка, с которой приятно скатиться, таит в себе опасность», — заявили в минсельхозе. К горке предъявляется ряд требований. Сооружать ее следует в стороне от автодороги и тротуаров. Аттракцион должен иметь бортики, ровный и гладкий спуск, освещение поблизости. Требования относятся к различным разновидностям горок — снежной и деревянной с ледяной дорожкой. Специалисты ведомства сделают выводы о безопасности и посоветуют, как в краткие сроки устранить недостатки. Степени потенциального биомеханического риска могут различаться. Низкая и средняя позволяют ограничиться декларированием горок, а высокая обязывает изготовителя объекта его сертифицировать. Пройдя данные процедуры, горку необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре с получением номерного знака, подтверждающего безопасность. Имеется исключение. Процедуру проходить не придется, если аттракцион создан рядовыми гражданами возле своего дома — для развлечения местных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Челябинской области 5 декабря предупредили о необходимости регистрации ледяных горок. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU сообщили, что мера является обязательной с 2022 года. «Сотрудники Гостехнадзора объявили предновогоднюю кампанию массовой регистрации снежных горок-аттракционов. С 2022 года такая регистрация обязательна, потому что горка, с которой приятно скатиться, таит в себе опасность», — заявили в минсельхозе. К горке предъявляется ряд требований. Сооружать ее следует в стороне от автодороги и тротуаров. Аттракцион должен иметь бортики, ровный и гладкий спуск, освещение поблизости. Требования относятся к различным разновидностям горок — снежной и деревянной с ледяной дорожкой. Специалисты ведомства сделают выводы о безопасности и посоветуют, как в краткие сроки устранить недостатки. Степени потенциального биомеханического риска могут различаться. Низкая и средняя позволяют ограничиться декларированием горок, а высокая обязывает изготовителя объекта его сертифицировать. Пройдя данные процедуры, горку необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре с получением номерного знака, подтверждающего безопасность. Имеется исключение. Процедуру проходить не придется, если аттракцион создан рядовыми гражданами возле своего дома — для развлечения местных жителей.