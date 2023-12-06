Общество В ХМАО почти по всему региону отменены занятия второй смены в школах из-за морозов В ХМАО объявлены актировки для учеников второй смены 07 декабря 2023 в 12:06 Размер текста - 17 + Занятия второй смены отменены почти по всему региону Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО 7 ноября из-за аномальных морозов вновь отменены школьные занятия для второй смены. Только в поселке Приполярный Березовского района дети пошли на уроки, сообщает портал «Госуслуги». «07.12.2023 занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -34.2°C, 2 м/с», — сообщает портал о ситуации в Ханты-Мансийске, в городе также отменены занятия и для второй смены. Практически во всех муниципалитетах региона или вовсе отменены занятия, или только для начальных и средних классов. Старшеклассники в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Нижневартовске и некоторых поселков отправятся на уроки. Ранее URA.RU сообщало, что по всему ХМАО для учеников второй смены объявлен актированный день. Только в Урае ограничение не коснулось старшеклассников. В ХМАО 7 ноября из-за аномальных морозов вновь отменены школьные занятия для второй смены. Только в поселке Приполярный Березовского района дети пошли на уроки, сообщает портал «Госуслуги». «07.12.2023 занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -34.2°C, 2 м/с», — сообщает портал о ситуации в Ханты-Мансийске, в городе также отменены занятия и для второй смены. Практически во всех муниципалитетах региона или вовсе отменены занятия, или только для начальных и средних классов. Старшеклассники в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Нижневартовске и некоторых поселков отправятся на уроки. Ранее URA.RU сообщало, что по всему ХМАО для учеников второй смены объявлен актированный день. Только в Урае ограничение не коснулось старшеклассников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям