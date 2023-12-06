06 декабря 2023

В ХМАО почти по всему региону отменены занятия второй смены в школах из-за морозов

В ХМАО объявлены актировки для учеников второй смены
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки. Нижневартовск, зима, школьник, заморозки, метель, снегопад, мороз
Занятия второй смены отменены почти по всему региону Фото:

В ХМАО 7 ноября из-за аномальных морозов вновь отменены школьные занятия для второй смены. Только в поселке Приполярный Березовского района дети пошли на уроки, сообщает портал «Госуслуги».

«07.12.2023 занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -34.2°C, 2 м/с», — сообщает портал о ситуации в Ханты-Мансийске, в городе также отменены занятия и для второй смены.

Практически во всех муниципалитетах региона или вовсе отменены занятия, или только для начальных и средних классов. Старшеклассники в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Нижневартовске и некоторых поселков отправятся на уроки.

Ранее URA.RU сообщало, что по всему ХМАО для учеников второй смены объявлен актированный день. Только в Урае ограничение не коснулось старшеклассников.

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В ХМАО 7 ноября из-за аномальных морозов вновь отменены школьные занятия для второй смены. Только в поселке Приполярный Березовского района дети пошли на уроки, сообщает портал «Госуслуги». «07.12.2023 занятия второй смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -34.2°C, 2 м/с», — сообщает портал о ситуации в Ханты-Мансийске, в городе также отменены занятия и для второй смены. Практически во всех муниципалитетах региона или вовсе отменены занятия, или только для начальных и средних классов. Старшеклассники в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Нижневартовске и некоторых поселков отправятся на уроки. Ранее URA.RU сообщало, что по всему ХМАО для учеников второй смены объявлен актированный день. Только в Урае ограничение не коснулось старшеклассников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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