Магнитогорская свалка станет городской достопримечательностью

Михаил Махов убедился, что работы на Магнитогорской свалке ведутся по графику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Магнитогорской левобережной свалке (Челябинская область) ведутся работы по рекультивации, после которых свалка станет достопримечательностью города. Об этом заявил председатель комитета по экологии регионального заксобрания Михаил Махов, сообщили URA.RU 8 декабря в пресс-службе организации «АнтиСмог».

«Уже в следующем году вместо огромной свалки здесь будет зеленый холм, наподобие Челябинской городской рекультивированной свалки. Это место станет достопримечательностью, и, возможно, здесь будет размещен объект социального или культурного значения. В Челябинске на месте рекультивированной свалки установят цветочные оранжереи, не исключено, и на месте бывшей Магнитогорской свалки получится сделать нечто похожее», — цитируют в пресс-службе Михаила Махова.

На объекте работают несколько десятков единиц техники, работа активно ведется в круглосуточном режиме. Это происходит несмотря на мороз, в соответствии с планом-графиком и проектом, прошедшим все необходимые экспертизы.

Завершаются работы по переформированию тела свалки (на сегодняшний день выполнено более 90% работ), до конца года этот этап будет завершен. В рамках этого перемещается порядка семисот тысяч кубических метров отходов, это делается для создания правильной геометрической формы тела свалки. Высота тела свалки составит 27 метров, формируются три яруса по девять метров каждый.

Начата работа по бурению и обустройству скважин для сбора биогаза. Всего запланировано пробурить и обустроить 84 скважины: 50 скважин по 20 метров и 34 — по 10 метров глубиной. На сегодняшний день пробурили 14 штук. Планируется, что все работы будут завершены до конца 2024 года.

Магнитогорская городская свалка — одна из крупнейших и старейших в Челябинской области. Она активно использовалась с 1957 по 2022 год. За это время на площади более 37,5 гектара скопилось более пяти миллионов кубометров отходов. Сейчас свалка прекратила свою деятельность, с мая 2023 года здесь активно ведутся рекультивационные работы.