10 декабря 2023
09 декабря 2023

Челябинцы распространили ушастые обереги по бойцам на передовой. Фото, видео

Челябинцы отправили на СВО новую партию чебурашек
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, новогодние подарки, игрушка чебурашка
Авторы игрушек считают их символами добра Фото:
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Жители Челябинской области направили на передовую новую партию игрушек в виде чебурашек. Они считают их символами добра, а бойцы носят ушастых с собой в качестве оберегов, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Жители Челябинской области часто изготавливают сами и приносят чебурашек в Народный фронт. Мы передаем с каждой машиной гуманитарной помощи такие игрушки, полюбившиеся всем всех южноуральским бойцам. Так, военнослужащие из 430-го мотострелкового полка считают их своими оберегами и носят за спинами», — рассказал URA.RU Рыжий. Он добавил, что другие подразделения расценивают эти игрушки как признак мира и добра.

Ранее регисполком ОНФ отправил на передовую уникальные скоростные дроны, разработанные в Челябинске и названные в честь Героя России Антонова. Скорость такой «птички» достигает 130 километров в час.

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Жители Челябинской области направили на передовую новую партию игрушек в виде чебурашек. Они считают их символами добра, а бойцы носят ушастых с собой в качестве оберегов, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Жители Челябинской области часто изготавливают сами и приносят чебурашек в Народный фронт. Мы передаем с каждой машиной гуманитарной помощи такие игрушки, полюбившиеся всем всех южноуральским бойцам. Так, военнослужащие из 430-го мотострелкового полка считают их своими оберегами и носят за спинами», — рассказал URA.RU Рыжий. Он добавил, что другие подразделения расценивают эти игрушки как признак мира и добра. Ранее регисполком ОНФ отправил на передовую уникальные скоростные дроны, разработанные в Челябинске и названные в честь Героя России Антонова. Скорость такой «птички» достигает 130 километров в час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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