Челябинцы распространили ушастые обереги по бойцам на передовой. Фото, видео

Челябинцы отправили на СВО новую партию чебурашек

11 декабря 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Авторы игрушек считают их символами добра Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Челябинской области направили на передовую новую партию игрушек в виде чебурашек. Они считают их символами добра, а бойцы носят ушастых с собой в качестве оберегов, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Жители Челябинской области часто изготавливают сами и приносят чебурашек в Народный фронт. Мы передаем с каждой машиной гуманитарной помощи такие игрушки, полюбившиеся всем всех южноуральским бойцам. Так, военнослужащие из 430-го мотострелкового полка считают их своими оберегами и носят за спинами», — рассказал URA.RU Рыжий. Он добавил, что другие подразделения расценивают эти игрушки как признак мира и добра. Ранее регисполком ОНФ отправил на передовую уникальные скоростные дроны, разработанные в Челябинске и названные в честь Героя России Антонова. Скорость такой «птички» достигает 130 километров в час.

Жители Челябинской области направили на передовую новую партию игрушек в виде чебурашек. Они считают их символами добра, а бойцы носят ушастых с собой в качестве оберегов, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Жители Челябинской области часто изготавливают сами и приносят чебурашек в Народный фронт. Мы передаем с каждой машиной гуманитарной помощи такие игрушки, полюбившиеся всем всех южноуральским бойцам. Так, военнослужащие из 430-го мотострелкового полка считают их своими оберегами и носят за спинами», — рассказал URA.RU Рыжий. Он добавил, что другие подразделения расценивают эти игрушки как признак мира и добра. Ранее регисполком ОНФ отправил на передовую уникальные скоростные дроны, разработанные в Челябинске и названные в честь Героя России Антонова. Скорость такой «птички» достигает 130 километров в час.