Блогера Уланову, обвиняемую в мошенничестве, оставили на свободе. Фото

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Семью Улановых не стали заключать под стражу Фото:

Блогера и основательницу «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерину Уланову, которую обвиняют в мошенничестве, не стали заключать под стражу. Это передает журналист URA.RU из зала суда.

Решение принял Свердловский областной суд. Самой Улановой на процессе не было. Ее интересы представлял адвокат Владимир Кривоногов, сообщил корреспондент агентства.

Как писало URA.RU, супруга девушки Алексея Уланова также оставили на свободе. Но предпринимательнице запрещено общаться по делу с потерпевшими и выходить из квартиры в ночное время.

Жалобы на «Уланово-бюро» стали массово сыпаться в сентябре. Люди заявляли о долгих задержках товаров. Уланова заявляла, что заявления не отражают реальную работу компании. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор. Полтысячи человек подали коллективный иск к предпринимателям. Прокуратура требовала отправить Улановых в СИЗО.

Суд по Улановой. Екатеринбург
Девять пострадавших пришли в суд по делу Екатерины Улановой
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Суд по Улановой. Екатеринбург
Интересы бизнесвумен представляет адвокат Владимир Кривоногов
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Суд по Улановой. Екатеринбург
Прокуратура просит поместить Улановых в СИЗО
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Суд по Улановой. Екатеринбург
Суд вела Вера Попова
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Блогера и основательницу «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерину Уланову, которую обвиняют в мошенничестве, не стали заключать под стражу. Это передает журналист URA.RU из зала суда. Решение принял Свердловский областной суд. Самой Улановой на процессе не было. Ее интересы представлял адвокат Владимир Кривоногов, сообщил корреспондент агентства. Как писало URA.RU, супруга девушки Алексея Уланова также оставили на свободе. Но предпринимательнице запрещено общаться по делу с потерпевшими и выходить из квартиры в ночное время. Жалобы на «Уланово-бюро» стали массово сыпаться в сентябре. Люди заявляли о долгих задержках товаров. Уланова заявляла, что заявления не отражают реальную работу компании. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор. Полтысячи человек подали коллективный иск к предпринимателям. Прокуратура требовала отправить Улановых в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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