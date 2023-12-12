Блогера Уланову, обвиняемую в мошенничестве, оставили на свободе. Фото

12 декабря 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Семью Улановых не стали заключать под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогера и основательницу «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерину Уланову, которую обвиняют в мошенничестве, не стали заключать под стражу. Это передает журналист URA.RU из зала суда. Решение принял Свердловский областной суд. Самой Улановой на процессе не было. Ее интересы представлял адвокат Владимир Кривоногов, сообщил корреспондент агентства. Как писало URA.RU, супруга девушки Алексея Уланова также оставили на свободе. Но предпринимательнице запрещено общаться по делу с потерпевшими и выходить из квартиры в ночное время. Жалобы на «Уланово-бюро» стали массово сыпаться в сентябре. Люди заявляли о долгих задержках товаров. Уланова заявляла, что заявления не отражают реальную работу компании. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор. Полтысячи человек подали коллективный иск к предпринимателям. Прокуратура требовала отправить Улановых в СИЗО. Девять пострадавших пришли в суд по делу Екатерины Улановой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интересы бизнесвумен представляет адвокат Владимир Кривоногов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура просит поместить Улановых в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд вела Вера Попова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогера и основательницу «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерину Уланову, которую обвиняют в мошенничестве, не стали заключать под стражу. Это передает журналист URA.RU из зала суда. Решение принял Свердловский областной суд. Самой Улановой на процессе не было. Ее интересы представлял адвокат Владимир Кривоногов, сообщил корреспондент агентства. Как писало URA.RU, супруга девушки Алексея Уланова также оставили на свободе. Но предпринимательнице запрещено общаться по делу с потерпевшими и выходить из квартиры в ночное время. Жалобы на «Уланово-бюро» стали массово сыпаться в сентябре. Люди заявляли о долгих задержках товаров. Уланова заявляла, что заявления не отражают реальную работу компании. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор. Полтысячи человек подали коллективный иск к предпринимателям. Прокуратура требовала отправить Улановых в СИЗО.