Депутат думы ХМАО заявил об ущемлении прав азербайджанцев при оформлении документов на детей

Депутат ХМАО пожаловался на дискриминацию азербайджанцев при оформлении имен

Депутат обратил внимание на проблему при оформлении отчеств азербайджанских детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат думы ХМАО седьмого созыва Халид Таги-заде заявил об ущемлении прав азербайджанцев при выписке свидетельств о рождении детей. Речь об этом зашла на думском комитете по соцвопросам, передает корреспондент URA.RU.

«В ХМАО на протяжении пяти лет нарушаются права азербайджанцев из-за неправомерного отказа сотрудников загсов [записывать имена детей] в соответствии с национальными обычаями. В пункте 2 статьи 58 семейного кодекса РФ указано, что имя ребенка дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае», — сказал на заседании комитета по соцвопросам Халид Таги-заде.

Согласно традиции, при записи отчества у тюркского, и, в частности, азербайджанского, народа к отчеству мальчика добавляется приставка «оглы», у девочек — «кызы». Загсы в ХМАО эти традиционные приставки не применяют, отчества азербайджанским детям в свидетельствах о рождении записывают так же, как и русским. Первый заместитель директора департамента административного обеспечения ХМАО Максим Сысолятин объяснил, что они руководствуют федеральным законодательством и устоявшимся в этом году решением нижневартовского суда. Впрочем, Таги-Заде такое объяснение не устроило, и он заявил, что готов с этим вопросом дойти не только до главы региона, но и до президентов России и Азербайджана.