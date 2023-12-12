Предприниматели и общественники из Нижневартовска отправят внедорожники на СВО

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Вручение ключей от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Екатеринбург, уаз, уазик, машина, уаз хантер, ульяновский автомобильный завод
Вартовчане отправят в зону СВО автомобили Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для военнослужащих мотострелковой бригады предприниматели и общественники из Нижневартовска (ХМАО) выкупили и переоборудовали два автомобиля. Об этом сообщила мэрия города в своих социальных сетях.

«Военнослужащим для мотострелковой бригады необходимо два автомобиля. Их выкупили и переоборудовали для фронтовых нужд представители бизнес-сообщества города совместно с общественной организацией «Национально-культурный центр народов Дагестана им. Расула Гамзатова», — написали в telegram-канале ведомства.

С автомобилями провели технические работы и закупили запчасти, пояснил предприниматель Вугар Асланов. Вместе с машинами также отправят груз с теплыми вещами, хозяйственным инвентарем, конфорками и газовыми плитами.

В августе 2023 года правительство ХМАО утвердило меру поддержки участников СВО, получивших боевые травмы ног. Опыт Югры будет транслирован на всю страну.

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Для военнослужащих мотострелковой бригады предприниматели и общественники из Нижневартовска (ХМАО) выкупили и переоборудовали два автомобиля. Об этом сообщила мэрия города в своих социальных сетях. «Военнослужащим для мотострелковой бригады необходимо два автомобиля. Их выкупили и переоборудовали для фронтовых нужд представители бизнес-сообщества города совместно с общественной организацией «Национально-культурный центр народов Дагестана им. Расула Гамзатова», — написали в telegram-канале ведомства. С автомобилями провели технические работы и закупили запчасти, пояснил предприниматель Вугар Асланов. Вместе с машинами также отправят груз с теплыми вещами, хозяйственным инвентарем, конфорками и газовыми плитами. В августе 2023 года правительство ХМАО утвердило меру поддержки участников СВО, получивших боевые травмы ног. Опыт Югры будет транслирован на всю страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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