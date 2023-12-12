Предприниматели и общественники из Нижневартовска отправят внедорожники на СВО

12 декабря 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Вартовчане отправят в зону СВО автомобили Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для военнослужащих мотострелковой бригады предприниматели и общественники из Нижневартовска (ХМАО) выкупили и переоборудовали два автомобиля. Об этом сообщила мэрия города в своих социальных сетях. «Военнослужащим для мотострелковой бригады необходимо два автомобиля. Их выкупили и переоборудовали для фронтовых нужд представители бизнес-сообщества города совместно с общественной организацией «Национально-культурный центр народов Дагестана им. Расула Гамзатова», — написали в telegram-канале ведомства. С автомобилями провели технические работы и закупили запчасти, пояснил предприниматель Вугар Асланов. Вместе с машинами также отправят груз с теплыми вещами, хозяйственным инвентарем, конфорками и газовыми плитами. В августе 2023 года правительство ХМАО утвердило меру поддержки участников СВО, получивших боевые травмы ног. Опыт Югры будет транслирован на всю страну.

Для военнослужащих мотострелковой бригады предприниматели и общественники из Нижневартовска (ХМАО) выкупили и переоборудовали два автомобиля. Об этом сообщила мэрия города в своих социальных сетях. «Военнослужащим для мотострелковой бригады необходимо два автомобиля. Их выкупили и переоборудовали для фронтовых нужд представители бизнес-сообщества города совместно с общественной организацией «Национально-культурный центр народов Дагестана им. Расула Гамзатова», — написали в telegram-канале ведомства. С автомобилями провели технические работы и закупили запчасти, пояснил предприниматель Вугар Асланов. Вместе с машинами также отправят груз с теплыми вещами, хозяйственным инвентарем, конфорками и газовыми плитами. В августе 2023 года правительство ХМАО утвердило меру поддержки участников СВО, получивших боевые травмы ног. Опыт Югры будет транслирован на всю страну.