Предприниматели и общественники из Нижневартовска отправят внедорожники на СВО

Для военнослужащих мотострелковой бригады предприниматели и общественники из Нижневартовска (ХМАО) выкупили и переоборудовали два автомобиля. Об этом сообщила мэрия города в своих социальных сетях.
«Военнослужащим для мотострелковой бригады необходимо два автомобиля. Их выкупили и переоборудовали для фронтовых нужд представители бизнес-сообщества города совместно с общественной организацией «Национально-культурный центр народов Дагестана им. Расула Гамзатова», — написали в telegram-канале ведомства.
С автомобилями провели технические работы и закупили запчасти, пояснил предприниматель Вугар Асланов. Вместе с машинами также отправят груз с теплыми вещами, хозяйственным инвентарем, конфорками и газовыми плитами.
В августе 2023 года правительство ХМАО утвердило меру поддержки участников СВО, получивших боевые травмы ног. Опыт Югры будет транслирован на всю страну.
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