Сотрудники ДПС пришли на помощь пассажирам сломанного автобуса в Челябинской области. Видео

Инспекторы помогли 7 пассажирам сломанного автобуса в Челябинской области

13 декабря 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Сломанный междугородний автобус простоял на морозе целый час Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Сотрудники ДПС Госавтоинспекции Челябинской области помогли семи пассажирам сломанного автобуса, следующего в Челябинск из поселка Нагорный. Транспорт простоял на морозе целый час, инспекторы пересадили пострадавших на другой автобус, а водителю вызвали помощь, сообщили 13 декабря в госавтоинспекции. «13 декабря сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции Челябинской области оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса. Инспекторы ДПС обнаружили неисправный автобус, в котором находилось семеро пассажиров. В таком состоянии автобус простоял на морозе целый час», — рассказали в ведомстве. В госавтоинспекции отметили, что поломка автобуса произошла в пути на 17 километре автодороги Вахрушево — Долгодеревенское. Во время следования по трассе у автобуса «оборвало» ремень ГРМ и вытек антифриз. Прибывшие на место сотрудники полиции — Андрей Заонарев и Айрат Абубакиров оказали пострадавшим необходимую помощь.

Сотрудники ДПС Госавтоинспекции Челябинской области помогли семи пассажирам сломанного автобуса, следующего в Челябинск из поселка Нагорный. Транспорт простоял на морозе целый час, инспекторы пересадили пострадавших на другой автобус, а водителю вызвали помощь, сообщили 13 декабря в госавтоинспекции. «13 декабря сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции Челябинской области оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса. Инспекторы ДПС обнаружили неисправный автобус, в котором находилось семеро пассажиров. В таком состоянии автобус простоял на морозе целый час», — рассказали в ведомстве. В госавтоинспекции отметили, что поломка автобуса произошла в пути на 17 километре автодороги Вахрушево — Долгодеревенское. Во время следования по трассе у автобуса «оборвало» ремень ГРМ и вытек антифриз. Прибывшие на место сотрудники полиции — Андрей Заонарев и Айрат Абубакиров оказали пострадавшим необходимую помощь.