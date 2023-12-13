Сотрудники ДПС пришли на помощь пассажирам сломанного автобуса в Челябинской области. Видео

Инспекторы помогли 7 пассажирам сломанного автобуса в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Сломанный междугородний автобус простоял на морозе целый час Фото:

Сотрудники ДПС Госавтоинспекции Челябинской области помогли семи пассажирам сломанного автобуса, следующего в Челябинск из поселка Нагорный. Транспорт простоял на морозе целый час, инспекторы пересадили пострадавших на другой автобус, а водителю вызвали помощь, сообщили 13 декабря в госавтоинспекции.

«13 декабря сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции Челябинской области оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса. Инспекторы ДПС обнаружили неисправный автобус, в котором находилось семеро пассажиров. В таком состоянии автобус простоял на морозе целый час», — рассказали в ведомстве.

В госавтоинспекции отметили, что поломка автобуса произошла в пути на 17 километре автодороги Вахрушево — Долгодеревенское. Во время следования по трассе у автобуса «оборвало» ремень ГРМ и вытек антифриз. Прибывшие на место сотрудники полиции — Андрей Заонарев и Айрат Абубакиров оказали пострадавшим необходимую помощь.

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Сотрудники ДПС Госавтоинспекции Челябинской области помогли семи пассажирам сломанного автобуса, следующего в Челябинск из поселка Нагорный. Транспорт простоял на морозе целый час, инспекторы пересадили пострадавших на другой автобус, а водителю вызвали помощь, сообщили 13 декабря в госавтоинспекции. «13 декабря сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции Челябинской области оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса. Инспекторы ДПС обнаружили неисправный автобус, в котором находилось семеро пассажиров. В таком состоянии автобус простоял на морозе целый час», — рассказали в ведомстве. В госавтоинспекции отметили, что поломка автобуса произошла в пути на 17 километре автодороги Вахрушево — Долгодеревенское. Во время следования по трассе у автобуса «оборвало» ремень ГРМ и вытек антифриз. Прибывшие на место сотрудники полиции — Андрей Заонарев и Айрат Абубакиров оказали пострадавшим необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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