Бывшего свердловского замминистра подозревают в хищении

15 декабря 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Игоря Дубровина задержали накануне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина, который в последнее время работал в должности зампреда правительства Забайкалья, подозревают в особо крупном хищении денежных средств. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Следователями ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Фигурант дела самолетом доставлен в Екатеринбург и в настоящее время принимает участие в следственных действиях. <…> Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — отметил Горелых. Новость по теме В Забайкалье задержали бывшего свердловского топ-чиновника О задержании Дубровина в Чите стало известно накануне. По словам Горелых, это была совместная операция управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (УЭБиПК) и следователей ГСУ (главного следственного управления) ГУ МВД по Свердловской области и ГУЭБиПК МВД России. В этот же день, 14 декабря, Дубровина сняли с поста в Забайкалье. Он занял его летом 2023 года. До этого он три года возглавлял свердловское управление капстроительства. А в 2019—2020 годах Дубровин руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Источник URA.RU утверждает, что претензии силовиков к Дубровину могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации. Замминистра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года). Он также доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина, который в последнее время работал в должности зампреда правительства Забайкалья, подозревают в особо крупном хищении денежных средств. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Следователями ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Фигурант дела самолетом доставлен в Екатеринбург и в настоящее время принимает участие в следственных действиях. <…> Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — отметил Горелых. О задержании Дубровина в Чите стало известно накануне. По словам Горелых, это была совместная операция управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (УЭБиПК) и следователей ГСУ (главного следственного управления) ГУ МВД по Свердловской области и ГУЭБиПК МВД России. В этот же день, 14 декабря, Дубровина сняли с поста в Забайкалье. Он занял его летом 2023 года. До этого он три года возглавлял свердловское управление капстроительства. А в 2019—2020 годах Дубровин руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Источник URA.RU утверждает, что претензии силовиков к Дубровину могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации. Замминистра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года). Он также доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России».