Путин рассказал трогательную историю о дорогом подарке от родителей

17 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что решение матери было неожиданным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как его маме дали лотерейный билет и она выиграла машину «Запорожец». Он подчеркнул, что семья жила очень скромно, поэтому родители могли продать билет и на вырученные денежные средства приобрести кооперативную квартиру. Однако мама приняла решение оставить машину своему сыну, Владимиру Путину. «Я только поступил на первый курс университета <…> Абсолютно неожиданно для меня мама говорит: „Возьмем машину. Пусть сынок ездит“. Запомнил слово в слово. Для меня сегодня это удивительно. Вот что такое мама», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Его рассказ опубликован в telegram-канале корреспондента. Путин подчеркнул, что он долго ездил на «Запорожце». Ранее Путин рассказал, что мама наказывала его за то, что он делал что-то не так. Он подчеркнул, что мать ставила его в угол и ходила вокруг него, задавая один вопрос: «Будешь просить прощения?».

Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как его маме дали лотерейный билет и она выиграла машину «Запорожец». Он подчеркнул, что семья жила очень скромно, поэтому родители могли продать билет и на вырученные денежные средства приобрести кооперативную квартиру. Однако мама приняла решение оставить машину своему сыну, Владимиру Путину. «Я только поступил на первый курс университета <…> Абсолютно неожиданно для меня мама говорит: „Возьмем машину. Пусть сынок ездит“. Запомнил слово в слово. Для меня сегодня это удивительно. Вот что такое мама», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Его рассказ опубликован в telegram-канале корреспондента. Путин подчеркнул, что он долго ездил на «Запорожце». Ранее Путин рассказал, что мама наказывала его за то, что он делал что-то не так. Он подчеркнул, что мать ставила его в угол и ходила вокруг него, задавая один вопрос: «Будешь просить прощения?».