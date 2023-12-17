Путин рассказал трогательную историю о дорогом подарке от родителей

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин отметил, что решение матери было неожиданным Фото:

Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как его маме дали лотерейный билет и она выиграла машину «Запорожец». Он подчеркнул, что семья жила очень скромно, поэтому родители могли продать билет и на вырученные денежные средства приобрести кооперативную квартиру. Однако мама приняла решение оставить машину своему сыну, Владимиру Путину.

«Я только поступил на первый курс университета <…> Абсолютно неожиданно для меня мама говорит: „Возьмем машину. Пусть сынок ездит“. Запомнил слово в слово. Для меня сегодня это удивительно. Вот что такое мама», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Его рассказ опубликован в telegram-канале корреспондента. Путин подчеркнул, что он долго ездил на «Запорожце».

Ранее Путин рассказал, что мама наказывала его за то, что он делал что-то не так. Он подчеркнул, что мать ставила его в угол и ходила вокруг него, задавая один вопрос: «Будешь просить прощения?».

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Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как его маме дали лотерейный билет и она выиграла машину «Запорожец». Он подчеркнул, что семья жила очень скромно, поэтому родители могли продать билет и на вырученные денежные средства приобрести кооперативную квартиру. Однако мама приняла решение оставить машину своему сыну, Владимиру Путину. «Я только поступил на первый курс университета <…> Абсолютно неожиданно для меня мама говорит: „Возьмем машину. Пусть сынок ездит“. Запомнил слово в слово. Для меня сегодня это удивительно. Вот что такое мама», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Его рассказ опубликован в telegram-канале корреспондента. Путин подчеркнул, что он долго ездил на «Запорожце». Ранее Путин рассказал, что мама наказывала его за то, что он делал что-то не так. Он подчеркнул, что мать ставила его в угол и ходила вокруг него, задавая один вопрос: «Будешь просить прощения?».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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