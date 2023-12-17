Путин: Западу придется считаться с Россией. Видео

17 декабря 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Западу придется считаться с Россией и находить точки соприкосновения, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Странам Запада самим придется находить точки соприкосновения с Россией и считаться с ней. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Точки соприкосновения находить с нами придется Западу. Им придется с нами считаться», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Так, российский лидер ответил на вопрос о том, как России находить точки соприкосновения, когда со всех сторон идут обвинения. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Путин также рассказал, что Россия не собирается воевать со странами НАТО. По его словам, слова президента США Джо Байдена об обратном являются полной чушью.

Странам Запада самим придется находить точки соприкосновения с Россией и считаться с ней. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Точки соприкосновения находить с нами придется Западу. Им придется с нами считаться», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Так, российский лидер ответил на вопрос о том, как России находить точки соприкосновения, когда со всех сторон идут обвинения. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Путин также рассказал, что Россия не собирается воевать со странами НАТО. По его словам, слова президента США Джо Байдена об обратном являются полной чушью.