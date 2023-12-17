Путин: Западу придется считаться с Россией. Видео

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Западу придется считаться с Россией и находить точки соприкосновения, отметил Владимир Путин Фото:

Странам Запада самим придется находить точки соприкосновения с Россией и считаться с ней. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Точки соприкосновения находить с нами придется Западу. Им придется с нами считаться», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Так, российский лидер ответил на вопрос о том, как России находить точки соприкосновения, когда со всех сторон идут обвинения. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина.

Путин также рассказал, что Россия не собирается воевать со странами НАТО. По его словам, слова президента США Джо Байдена об обратном являются полной чушью.

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Странам Запада самим придется находить точки соприкосновения с Россией и считаться с ней. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Точки соприкосновения находить с нами придется Западу. Им придется с нами считаться», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Так, российский лидер ответил на вопрос о том, как России находить точки соприкосновения, когда со всех сторон идут обвинения. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Путин также рассказал, что Россия не собирается воевать со странами НАТО. По его словам, слова президента США Джо Байдена об обратном являются полной чушью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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