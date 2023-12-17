Путин рассказал, за что его в детстве наказывала мама

Путин: мать ставила в угол за то, что я делал что-то не так

17 декабря 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал действия матери проявлением настоящей любви к ребенку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что мама наказывала его за то, что он делал что-то не так. Он подчеркнул, что мать ставила его в угол и ходила вокруг него, задавая один вопрос «Будешь просить прощения?». «Она (мама — прим. URA.RU) все время ходила туда-сюда и задавала один и тот же вопрос „Будешь просить прощения?“. А я стоял, насупился. Она ходила, ходила вокруг меня, потом не вытерпела, схватила меня, на руки взяла и начала зацеловывать», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Его высказывание опубликовано в telegram-канале корреспондента. Путин подчеркнул, что такое отношение — проявление настоящей материнской любви. Ранее Владимир Путин вспомнил, как однажды в детстве его мама поставила в угол за проступок, но затем стала его целовать и простила. Он заявил, что это самое трогательное воспоминание с того периода, но раскрывать подробности этого случая тогда не стал.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мама наказывала его за то, что он делал что-то не так. Он подчеркнул, что мать ставила его в угол и ходила вокруг него, задавая один вопрос «Будешь просить прощения?». «Она (мама — прим. URA.RU) все время ходила туда-сюда и задавала один и тот же вопрос „Будешь просить прощения?“. А я стоял, насупился. Она ходила, ходила вокруг меня, потом не вытерпела, схватила меня, на руки взяла и начала зацеловывать», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Его высказывание опубликовано в telegram-канале корреспондента. Путин подчеркнул, что такое отношение — проявление настоящей материнской любви. Ранее Владимир Путин вспомнил, как однажды в детстве его мама поставила в угол за проступок, но затем стала его целовать и простила. Он заявил, что это самое трогательное воспоминание с того периода, но раскрывать подробности этого случая тогда не стал.