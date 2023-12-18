Элитный санаторий пермского олигарха ищет сотрудников, обещая им шведский стол

Пермский санаторий «Демидково» ищет сотрудников, обещая им шведский стол

Сотрудников санатория кормят по системе «шведский стол» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермский элитный санаторий «Демидково», который контролируется бизнесменом Андреем Кузяевым, набирает в штат сотрудников. На сайте санатория в числе преимуществ работы указаны полный соцпакет, дружный коллектив, а также доступные обеды по системе «шведский стол».

«Вакансии в санатории „Демидково“. Присоединяйтесь к нашей команде. Мы гарантируем полный социальный пакет, доставку на работу служебным транспортом, доступные обеды по системе „шведский стол“, а также дружный коллектив», — указано на сайте санатория.

Уточняется, что санаторию требуется аниматор, официант, повар и технолог ресторанного комплекса. Размер заработной платы в описаниях вакансий не указан. Санаторий «Демидково» входит в «Пермскую финансово-производственную группу», принадлежащую входящему в список Forbes бизнесмену Андрею Кузяеву. «Демидково» расположен рядом с Добрянкой и является одним из самых известных санаториев Пермского края. На его территории находятся дома для элитного отдыха и проводятся различные мероприятия, в том числе, для VIP-персон. Ранее URA.RU сообщало, что санаторий начал процедуру реструктуризации.