ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен

19 декабря 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций против РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций против РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ЕС. «Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения. Освобождение, предусмотренное в отношении расположенного в России проекта «Сахалин-2», — указано в сообщении. Там также отметили, что отсрочка будет действовать до 28 июня 2024 года. Это предусмотрено для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии. Совет ЕС 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций против России. Ожидается, что новые ограничения начнут действовать с 1 января 2024 года, передает «Царьград». Целью санкций является дополнительное ослабление экономической и военной мощи РФ. Евросоюз требует от своих экспортеров запрета на ввоз в Россию особо чувствительных товаров и технологий. Еще ЕС вводит запрет на импорт непромышленных природных и синтетических бриллиантов, а также ювелирных изделий с бриллиантами их РФ.

Европейский союз освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций против РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ЕС. «Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения. Освобождение, предусмотренное в отношении расположенного в России проекта «Сахалин-2», — указано в сообщении. Там также отметили, что отсрочка будет действовать до 28 июня 2024 года. Это предусмотрено для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии. Совет ЕС 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций против России. Ожидается, что новые ограничения начнут действовать с 1 января 2024 года, передает «Царьград». Целью санкций является дополнительное ослабление экономической и военной мощи РФ. Евросоюз требует от своих экспортеров запрета на ввоз в Россию особо чувствительных товаров и технологий. Еще ЕС вводит запрет на импорт непромышленных природных и синтетических бриллиантов, а также ювелирных изделий с бриллиантами их РФ.