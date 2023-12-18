18 декабря 2023

ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен

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Совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций против РФ Фото:
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Европейский союз освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций против РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ЕС.

«Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения. Освобождение, предусмотренное в отношении расположенного в России проекта «Сахалин-2», — указано в сообщении.

Там также отметили, что отсрочка будет действовать до 28 июня 2024 года. Это предусмотрено для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии.

Совет ЕС 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций против России. Ожидается, что новые ограничения начнут действовать с 1 января 2024 года, передает «Царьград». Целью санкций является дополнительное ослабление экономической и военной мощи РФ. Евросоюз требует от своих экспортеров запрета на ввоз в Россию особо чувствительных товаров и технологий. Еще ЕС вводит запрет на импорт непромышленных природных и синтетических бриллиантов, а также ювелирных изделий с бриллиантами их РФ.

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Европейский союз освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций против РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ЕС. «Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения. Освобождение, предусмотренное в отношении расположенного в России проекта «Сахалин-2», — указано в сообщении. Там также отметили, что отсрочка будет действовать до 28 июня 2024 года. Это предусмотрено для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии. Совет ЕС 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций против России. Ожидается, что новые ограничения начнут действовать с 1 января 2024 года, передает «Царьград». Целью санкций является дополнительное ослабление экономической и военной мощи РФ. Евросоюз требует от своих экспортеров запрета на ввоз в Россию особо чувствительных товаров и технологий. Еще ЕС вводит запрет на импорт непромышленных природных и синтетических бриллиантов, а также ювелирных изделий с бриллиантами их РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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