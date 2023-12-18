В Пермском крае власти Красновишерска избавляются от хлебокомбината

19 декабря 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Предприятие выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае власти выставили на электронные торги ООО «Красновишерский хлебокомбинат». Начальная цена 100% долей в его уставном капитале составляет 5,7 млн рублей. В описании лота также сообщается, что предприятие является убыточным. Сумма убытков за 2022 год составила более 300 тысяч рублей. «Организатор торгов — администрация Красновишерского городского округа. Приватизация 100% долей в уставном капитале ООО „Красновишерский хлебокомбинат“. Начальная цена — 5,7 млн рублей. Размер задатка для участия в аукционе — 572 тысячи рублей. Срок выполнения условий конкурса — один год», — сообщается в описании лота в автоматизированной системе торгов «Сбербанка». В распоряжение победителя торгов перейдет имущество предприятия. Это здание хлебокомбината, административный корпус, гараж, магазин, мучной склад и проходные. Договор аренды земельных участков действует до 2065 года. По условиям конкурса новый собственник предприятия обязуется сохранить всех его сотрудников в количестве 34 человек. Итоги торгов должны подвести 19 января 2024 года. ООО «Красновишерский хлебокомбинат» выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия. Принадлежит предприятие администрации Красновишерского городского округа. В отчете о финансовых результатах за 2022 год указано, что годовая выручка хлебокомбината составила 32,8 млн рублей, убыток — 325 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае власти выставили на электронные торги ООО «Красновишерский хлебокомбинат». Начальная цена 100% долей в его уставном капитале составляет 5,7 млн рублей. В описании лота также сообщается, что предприятие является убыточным. Сумма убытков за 2022 год составила более 300 тысяч рублей. «Организатор торгов — администрация Красновишерского городского округа. Приватизация 100% долей в уставном капитале ООО „Красновишерский хлебокомбинат“. Начальная цена — 5,7 млн рублей. Размер задатка для участия в аукционе — 572 тысячи рублей. Срок выполнения условий конкурса — один год», — сообщается в описании лота в автоматизированной системе торгов «Сбербанка». В распоряжение победителя торгов перейдет имущество предприятия. Это здание хлебокомбината, административный корпус, гараж, магазин, мучной склад и проходные. Договор аренды земельных участков действует до 2065 года. По условиям конкурса новый собственник предприятия обязуется сохранить всех его сотрудников в количестве 34 человек. Итоги торгов должны подвести 19 января 2024 года. ООО «Красновишерский хлебокомбинат» выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия. Принадлежит предприятие администрации Красновишерского городского округа. В отчете о финансовых результатах за 2022 год указано, что годовая выручка хлебокомбината составила 32,8 млн рублей, убыток — 325 тысяч рублей.