18 декабря 2023

В ХМАО семья набрала кредитов на 19 млн из-за мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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В сутки жители региона теряют около трех миллионов рублей из-за киберпреступников Фото:

В ХМАО семья попалась на уловки мошенников и набрала кредитов на 19 млн рублей. Об этом рассказал начальник управления профилактики правонарушений и общественной безопасности департамента безопасности региона Андрей Поротников в эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

«Одна семья со средним доходом в 100 тысяч рублей потеряла 19 миллионов, набрав кредиты [по указанию мошенников]», — рассказал Андрей Поротников. Он отметил, что в сутки жители региона теряют около трех миллионов рублей из-за киберпреступников.

В месяц сумма ущерба от действий злоумышленников в округе достигает порядка 100 млн. За 11 месяцев 2023 года югорчане отдали мошенникам уже свыше миллиарда, а в полицию поступило 8,5 тысячи обращений от пострадавших.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО лишилась 200 тысяч рублей, попытавшись устроиться на работу. Женщине предлагали оценивать товары за денежное вознаграждение.

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В ХМАО семья попалась на уловки мошенников и набрала кредитов на 19 млн рублей. Об этом рассказал начальник управления профилактики правонарушений и общественной безопасности департамента безопасности региона Андрей Поротников в эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте». «Одна семья со средним доходом в 100 тысяч рублей потеряла 19 миллионов, набрав кредиты [по указанию мошенников]», — рассказал Андрей Поротников. Он отметил, что в сутки жители региона теряют около трех миллионов рублей из-за киберпреступников. В месяц сумма ущерба от действий злоумышленников в округе достигает порядка 100 млн. За 11 месяцев 2023 года югорчане отдали мошенникам уже свыше миллиарда, а в полицию поступило 8,5 тысячи обращений от пострадавших. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО лишилась 200 тысяч рублей, попытавшись устроиться на работу. Женщине предлагали оценивать товары за денежное вознаграждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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