В ХМАО семья набрала кредитов на 19 млн из-за мошенников

В ХМАО семья попалась на уловки мошенников и набрала кредитов на 19 млн рублей. Об этом рассказал начальник управления профилактики правонарушений и общественной безопасности департамента безопасности региона Андрей Поротников в эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».
«Одна семья со средним доходом в 100 тысяч рублей потеряла 19 миллионов, набрав кредиты [по указанию мошенников]», — рассказал Андрей Поротников. Он отметил, что в сутки жители региона теряют около трех миллионов рублей из-за киберпреступников.
В месяц сумма ущерба от действий злоумышленников в округе достигает порядка 100 млн. За 11 месяцев 2023 года югорчане отдали мошенникам уже свыше миллиарда, а в полицию поступило 8,5 тысячи обращений от пострадавших.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО лишилась 200 тысяч рублей, попытавшись устроиться на работу. Женщине предлагали оценивать товары за денежное вознаграждение.
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