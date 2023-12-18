В ХМАО семья набрала кредитов на 19 млн из-за мошенников

19 декабря 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

В сутки жители региона теряют около трех миллионов рублей из-за киберпреступников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО семья попалась на уловки мошенников и набрала кредитов на 19 млн рублей. Об этом рассказал начальник управления профилактики правонарушений и общественной безопасности департамента безопасности региона Андрей Поротников в эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте». «Одна семья со средним доходом в 100 тысяч рублей потеряла 19 миллионов, набрав кредиты [по указанию мошенников]», — рассказал Андрей Поротников. Он отметил, что в сутки жители региона теряют около трех миллионов рублей из-за киберпреступников. В месяц сумма ущерба от действий злоумышленников в округе достигает порядка 100 млн. За 11 месяцев 2023 года югорчане отдали мошенникам уже свыше миллиарда, а в полицию поступило 8,5 тысячи обращений от пострадавших. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО лишилась 200 тысяч рублей, попытавшись устроиться на работу. Женщине предлагали оценивать товары за денежное вознаграждение.

В ХМАО семья попалась на уловки мошенников и набрала кредитов на 19 млн рублей. Об этом рассказал начальник управления профилактики правонарушений и общественной безопасности департамента безопасности региона Андрей Поротников в эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте». «Одна семья со средним доходом в 100 тысяч рублей потеряла 19 миллионов, набрав кредиты [по указанию мошенников]», — рассказал Андрей Поротников. Он отметил, что в сутки жители региона теряют около трех миллионов рублей из-за киберпреступников. В месяц сумма ущерба от действий злоумышленников в округе достигает порядка 100 млн. За 11 месяцев 2023 года югорчане отдали мошенникам уже свыше миллиарда, а в полицию поступило 8,5 тысячи обращений от пострадавших. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО лишилась 200 тысяч рублей, попытавшись устроиться на работу. Женщине предлагали оценивать товары за денежное вознаграждение.