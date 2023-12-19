19 декабря 2023

Девушка с выколотыми глазами оказалась уроженкой ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Девушку нашли в Подмосковье на берегу озера Рабиновское Фото:

Девушка, чей труп с выколотыми глазами был найден в Подмосковье на берегу озера Рабиновское, оказалась уроженкой ХМАО. Пять лет назад девушка участвовала в кастинге проекта «Пацанки», но не прошла.

«Семья Кристины переехала из Когалыма Тюменской области в Москву в 2005 году, когда ей было девять лет. Мать купила комнату в коммуналке в Кашире, но жили они на съемной квартире в Кузьминках», — сообщает tg-канал SHOT.

Последнее время девушка подрабатывала барменом или официантом. 27-летняя погибшая, проживавшая со своей 62-летней мамой. Курила и периодически употребляла алкоголь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье найдено тело девушки с выколотыми глазами. Сообщалось, что накануне смерти она поссорилась со своей мамой. Девушка приревновала ее к старшей сестре и племянникам. На утро она ушла из дома

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Девушка, чей труп с выколотыми глазами был найден в Подмосковье на берегу озера Рабиновское, оказалась уроженкой ХМАО. Пять лет назад девушка участвовала в кастинге проекта «Пацанки», но не прошла. «Семья Кристины переехала из Когалыма Тюменской области в Москву в 2005 году, когда ей было девять лет. Мать купила комнату в коммуналке в Кашире, но жили они на съемной квартире в Кузьминках», — сообщает tg-канал SHOT. Последнее время девушка подрабатывала барменом или официантом. 27-летняя погибшая, проживавшая со своей 62-летней мамой. Курила и периодически употребляла алкоголь. Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье найдено тело девушки с выколотыми глазами. Сообщалось, что накануне смерти она поссорилась со своей мамой. Девушка приревновала ее к старшей сестре и племянникам. На утро она ушла из дома
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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