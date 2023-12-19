Девушка с выколотыми глазами оказалась уроженкой ХМАО

20 декабря 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Девушку нашли в Подмосковье на берегу озера Рабиновское Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девушка, чей труп с выколотыми глазами был найден в Подмосковье на берегу озера Рабиновское, оказалась уроженкой ХМАО. Пять лет назад девушка участвовала в кастинге проекта «Пацанки», но не прошла. «Семья Кристины переехала из Когалыма Тюменской области в Москву в 2005 году, когда ей было девять лет. Мать купила комнату в коммуналке в Кашире, но жили они на съемной квартире в Кузьминках», — сообщает tg-канал SHOT. Последнее время девушка подрабатывала барменом или официантом. 27-летняя погибшая, проживавшая со своей 62-летней мамой. Курила и периодически употребляла алкоголь. Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье найдено тело девушки с выколотыми глазами. Сообщалось, что накануне смерти она поссорилась со своей мамой. Девушка приревновала ее к старшей сестре и племянникам. На утро она ушла из дома

Девушка, чей труп с выколотыми глазами был найден в Подмосковье на берегу озера Рабиновское, оказалась уроженкой ХМАО. Пять лет назад девушка участвовала в кастинге проекта «Пацанки», но не прошла. «Семья Кристины переехала из Когалыма Тюменской области в Москву в 2005 году, когда ей было девять лет. Мать купила комнату в коммуналке в Кашире, но жили они на съемной квартире в Кузьминках», — сообщает tg-канал SHOT. Последнее время девушка подрабатывала барменом или официантом. 27-летняя погибшая, проживавшая со своей 62-летней мамой. Курила и периодически употребляла алкоголь. Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье найдено тело девушки с выколотыми глазами. Сообщалось, что накануне смерти она поссорилась со своей мамой. Девушка приревновала ее к старшей сестре и племянникам. На утро она ушла из дома