Shot: в Подмосковье найдено тело девушки с выколотыми глазами

20 декабря 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Тело забрали на экспертизу, полиция выясняет весь маршрут после ухода девушки из дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Подмосковье на берегу озера Рабиновское найдено тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования. Тело было обнаружено спустя два дня поисков. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования обнаружили на берегу озера в Подмосковье», — передает канал. Волонтеры обнаружили тело спустя два дня поиска. Известно, что Кристина поссорилась со своей мамой. Девушка приревновала ее к старшей сестре и племянникам. На утро она ушла из дома. В этот день Кристина в последний раз позвонила матери и больше не брала трубку. Через два дня тело девушки было обнаружено на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе. Оно находится в 2,5 км от деревни Мишуково. Оба глаза Кристины были выколоты, а штаны были спущены до колен. Также пропала ее банковская карта. Отмечается, что тело забрали на экспертизу для установления причины смерти. Сотрудники полиции также разбираются в обстоятельствах произошедшего. Кроме того, выясняется весь маршрут от дома погибшей до деревни.

В Подмосковье на берегу озера Рабиновское найдено тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования. Тело было обнаружено спустя два дня поисков. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования обнаружили на берегу озера в Подмосковье», — передает канал. Волонтеры обнаружили тело спустя два дня поиска. Известно, что Кристина поссорилась со своей мамой. Девушка приревновала ее к старшей сестре и племянникам. На утро она ушла из дома. В этот день Кристина в последний раз позвонила матери и больше не брала трубку. Через два дня тело девушки было обнаружено на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе. Оно находится в 2,5 км от деревни Мишуково. Оба глаза Кристины были выколоты, а штаны были спущены до колен. Также пропала ее банковская карта. Отмечается, что тело забрали на экспертизу для установления причины смерти. Сотрудники полиции также разбираются в обстоятельствах произошедшего. Кроме того, выясняется весь маршрут от дома погибшей до деревни.