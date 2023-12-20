Shot: в Подмосковье найдено тело девушки с выколотыми глазами

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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, место проишествия, полиция, лубянская площадь, полицейское оцепление
Тело забрали на экспертизу, полиция выясняет весь маршрут после ухода девушки из дома Фото:

В Подмосковье на берегу озера Рабиновское найдено тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования. Тело было обнаружено спустя два дня поисков. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования обнаружили на берегу озера в Подмосковье», — передает канал. Волонтеры обнаружили тело спустя два дня поиска.

Известно, что Кристина поссорилась со своей мамой. Девушка приревновала ее к старшей сестре и племянникам. На утро она ушла из дома. В этот день Кристина в последний раз позвонила матери и больше не брала трубку. Через два дня тело девушки было обнаружено на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе. Оно находится в 2,5 км от деревни Мишуково. Оба глаза Кристины были выколоты, а штаны были спущены до колен. Также пропала ее банковская карта.

Отмечается, что тело забрали на экспертизу для установления причины смерти. Сотрудники полиции также разбираются в обстоятельствах произошедшего. Кроме того, выясняется весь маршрут от дома погибшей до деревни.

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В Подмосковье на берегу озера Рабиновское найдено тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования. Тело было обнаружено спустя два дня поисков. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования обнаружили на берегу озера в Подмосковье», — передает канал. Волонтеры обнаружили тело спустя два дня поиска. Известно, что Кристина поссорилась со своей мамой. Девушка приревновала ее к старшей сестре и племянникам. На утро она ушла из дома. В этот день Кристина в последний раз позвонила матери и больше не брала трубку. Через два дня тело девушки было обнаружено на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе. Оно находится в 2,5 км от деревни Мишуково. Оба глаза Кристины были выколоты, а штаны были спущены до колен. Также пропала ее банковская карта. Отмечается, что тело забрали на экспертизу для установления причины смерти. Сотрудники полиции также разбираются в обстоятельствах произошедшего. Кроме того, выясняется весь маршрут от дома погибшей до деревни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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