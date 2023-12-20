Впервые опубликована телеграмма НКГБ 1941 года с датой нападения немцев на СССР

20 декабря 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Опубликована телеграмма НКГБ с точной датой нападения Германии на СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Опубликована ранее неизвестная телеграмма Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) 1941 года, в которой указывается точная дата нападения Германии на СССР. Об этом рассказал начальник отдела научной экспертизы фондов президентской библиотеки им. Ельцина Алексей Воронович. «Опубликована шифровка телеграммы НКГБ 1941 года с точной датой нападения фашистов на СССР», — передает слова Вороновича ТАСС. Он добавил, что телеграмма была адресована наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову и отправлена начальником управления НКГБ по Ленинградской области Павлом Куприным. В документе Куприн сообщает о полученном предписании от германского консульства отправить из Ленинграда восемь специалистов до 22 июня, чтобы успеть вовремя. Дополнительные свидетельства от советской разведки от канцлера консульства Бухгольца и консула Динстмана подтверждали информацию о скором начале военных действий, инициатором которых станет Германия. Согласно Алексею Вороновичу, 21 июня в 22:10 в Кремле состоялось совещание по вопросу возможного нападения Германии на СССР в ближайшее время. Было решено не поддаваться на провокации и предотвратить возможность обвинений со стороны главы Третьего Рейха Адольфа Гитлера о попытке начать войну со стороны СССР. Однако, телеграмма была представлена поздно около 20:00, после проведения совещания, что не позволило своевременно реагировать на ситуацию, заключил Воронович. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опубликована ранее неизвестная телеграмма Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) 1941 года, в которой указывается точная дата нападения Германии на СССР. Об этом рассказал начальник отдела научной экспертизы фондов президентской библиотеки им. Ельцина Алексей Воронович. «Опубликована шифровка телеграммы НКГБ 1941 года с точной датой нападения фашистов на СССР», — передает слова Вороновича ТАСС. Он добавил, что телеграмма была адресована наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову и отправлена начальником управления НКГБ по Ленинградской области Павлом Куприным. В документе Куприн сообщает о полученном предписании от германского консульства отправить из Ленинграда восемь специалистов до 22 июня, чтобы успеть вовремя. Дополнительные свидетельства от советской разведки от канцлера консульства Бухгольца и консула Динстмана подтверждали информацию о скором начале военных действий, инициатором которых станет Германия. Согласно Алексею Вороновичу, 21 июня в 22:10 в Кремле состоялось совещание по вопросу возможного нападения Германии на СССР в ближайшее время. Было решено не поддаваться на провокации и предотвратить возможность обвинений со стороны главы Третьего Рейха Адольфа Гитлера о попытке начать войну со стороны СССР. Однако, телеграмма была представлена поздно около 20:00, после проведения совещания, что не позволило своевременно реагировать на ситуацию, заключил Воронович.