РИАН: НАТО готовит военную операцию против России, как Германия в 1940 году

НАТО рассчитывает на блицкриг против России, считает Елена Караева Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участвуя в военных действиях на Украине и поставляя ей оружие, Североатлантический альянс преследует цель ослабить российскую экономику и уничтожить Россию, подобно плану Германии «Барбаросса» в 1940-м году. С таким мнением в своем материале выступила обозреватель РИА Новости Елена Караева. К такому выводу журналистка пришла после встречи представителей оборонных ведомств западных стран на немецкой базе «Рамштайн», где обсуждалась помощь Украине.

«В „Рамштайне“ ставят на блицкриг, думая, что бронетанковая мощь способна сокрушить Россию. <…> Цитата из разработанного в 1940 году плана блицкрига, ставшего основной частью операции „Барбаросса“, читается практически как сегодняшняя корреспонденция по итогам консультаций на базе в Рамштайне», — пишет Елена Караева в своем материале для агентства. Целью НАТО, по мнению Караевой, является разрушение России, в частности путем ослабления ее экономики — то, что не удалось сделать Германии в 40-х годах и самому альянсу сразу после завершения Великой Отечественной войны.

Операция «Барбаросса» — план оперативного нападения Германии на СССР в 1940 году. Стратегия немецкого командования была рассчитана на «молниеносную войну», однако вскоре после начала боевых действий потеряла свой наступательный порыв.

С мнением о том, что НАТО ждет военный конфликт с Россией в 2023 году из-за украинского кризиса уже выступал ряд обозревателей западных изданий. Так, говоря об усилении военной поддержки Киева, журналисты World Socialist Web Site увидели в такой мере помощи сходство с наступлением, напоминающим Вторую мировую войну. А в немецком издании Der Spiegel выступили с мнением, что в этом году НАТО вступит в войну с Россией, которую российская сторона должна будет выдержать.