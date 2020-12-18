СВР раскрыла план Муссолини по захвату части СССР

Муссолини хотел завладеть Юго-Западом СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бенито Муссолини хотел после победы Германии против СССР захватить власть над юго-западными районами Советского Союза. Этот вопрос итальянский диктатор обсуждал с Гитлером. Об этом сообщается в рассекреченных архивных материалах Служба внешней разведки России.

Согласно документам, 3 декабря 1941 года разведчик Анатолий Горский под псевдонимом «Вадим» отправил из Лондона в Москву шифртелеграмму, в которой рассказывает о планах Муссолини. «Косвенным путем получено подтверждение от крупного итальянского чиновника, что Муссолини имеет в виду после уничтожения России получить специальные права на установление итальянского протектората на Юго-Западе России», — передает РИА «Новости» содержание документа, представленного в книге «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».

Разведчик также докладывал, что на попытки Муссолини поднять этот вопрос, Гитлер отвечал, что для Италии важнейшей задачей является усиление позиций на восточном фронте и не принимал никакого решения. Ранее СВР рассекретила документы о связи Запада с Гитлером. Кроме того, разведка сообщила, что Германия тщательно скрывала нападение на СССР.