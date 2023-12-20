В Перми расширяет штат бывший санаторий застройщика-банкрота

Пермский санаторий «Сосновый бор» ищет новых сотрудников

Новым сотрудникам в санатории обещают бесплатное посещение бассейна Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермский санаторий «Сосновый бор», ранее принадлежавший признанному банкротом застройщику «Трест №14», расширяет штат. Здравнице требуются постоянные сотрудники, а также сотрудники на сезонную подработку.

«В связи с развитием санатория и детского лагеря „Сосновый бор“ в микрорайоне Гайва приглашаем на постоянную работу менеджера в отдел продаж. Также санаторию необходимы горничная и продавец-кассир. На подработку на зимний период требуются официанты, желательно проживающие в Орджоникидзевском районе Перми», — сообщается в описаниях вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что штатным сотрудникам готовы платить зарплату от 33 тысяч рублей. Официантам во время подработки обещают платить от 1500 рублей за смену. Всем новым сотрудникам предлагаются льготное питание и бесплатное посещение бассейна.

Расположенный на Гайве пермский санаторий-профилакторий «Сосновый бор» управлялся строительным ПАО «Трест №14». В 2021 году застройщика признали банкротом из-за долгов перед ФНС и банками на сотни миллионов рублей. Имущественный комплекс «Соснового бора» был выставлен на торги и выкуплен пермской компанией «Маэстро», которая занимается арендой и управлением недвижимости. Здравница продолжила работу. Она имеет лицензии на оказание санаторно-курортной помощи населению и круглогодичное оздоровление детей и подростков.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае расширяет штат элитный санаторий «Демидково», расположенный вблизи Добрянки. Здравница предлагает работу, обещая сотрудникам бесплатные обеды по системе «шведский стол».