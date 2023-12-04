В Сургуте откроется резиденция Деда Мороза

04 декабря 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Резиденция Деда Мороза в Сургуте откроется с 16 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В преддверии новогодних праздников в Сургуте откроется резиденция Деда Мороза. Усадьба по адресу 30 лет Победы,76А, дом 5 начнет работу с 16 декабря, сообщил URA.RU автор проекта Эдуард Мустяцэ. «Резиденция Деда Мороза будет работать с 16 по 30 декабря. Желающие смогут посетить резиденцию, где будут проводиться встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также в усадьбе будут организованы и мастер-классы», — рассказал Мустяцэ.



Жители Сургутского района также смогут посетить резиденцию Деда Мороза, которая расположена в поселке Белый Яр на территории местной лыжной базы. А в Мегионе резиденция хантыйского Деда Мороза Йахли-Ики уже распахнула двери для посетителей. Усадьба расположена в экологическом парке «Югра».



Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе открылась резиденция хантыйского Деда Мороза Йахли-Ики. В реализации проекта приняли участие представители народа ханты.

В преддверии новогодних праздников в Сургуте откроется резиденция Деда Мороза. Усадьба по адресу 30 лет Победы,76А, дом 5 начнет работу с 16 декабря, сообщил URA.RU автор проекта Эдуард Мустяцэ. «Резиденция Деда Мороза будет работать с 16 по 30 декабря. Желающие смогут посетить резиденцию, где будут проводиться встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также в усадьбе будут организованы и мастер-классы», — рассказал Мустяцэ. Жители Сургутского района также смогут посетить резиденцию Деда Мороза, которая расположена в поселке Белый Яр на территории местной лыжной базы. А в Мегионе резиденция хантыйского Деда Мороза Йахли-Ики уже распахнула двери для посетителей. Усадьба расположена в экологическом парке «Югра». Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе открылась резиденция хантыйского Деда Мороза Йахли-Ики. В реализации проекта приняли участие представители народа ханты.