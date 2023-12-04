В преддверии новогодних праздников в Сургуте откроется резиденция Деда Мороза. Усадьба по адресу 30 лет Победы,76А, дом 5 начнет работу с 16 декабря, сообщил URA.RU автор проекта Эдуард Мустяцэ.
«Резиденция Деда Мороза будет работать с 16 по 30 декабря. Желающие смогут посетить резиденцию, где будут проводиться встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также в усадьбе будут организованы и мастер-классы», — рассказал Мустяцэ.
Жители Сургутского района также смогут посетить резиденцию Деда Мороза, которая расположена в поселке Белый Яр на территории местной лыжной базы. А в Мегионе резиденция хантыйского Деда Мороза Йахли-Ики уже распахнула двери для посетителей. Усадьба расположена в экологическом парке «Югра».
Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе открылась резиденция хантыйского Деда Мороза Йахли-Ики. В реализации проекта приняли участие представители народа ханты.
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