В Сургуте откроется резиденция Деда Мороза

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Масленица в Свердловской области, зима, дед мороз, новый год
Резиденция Деда Мороза в Сургуте откроется с 16 декабря Фото:

В преддверии новогодних праздников в Сургуте откроется резиденция Деда Мороза. Усадьба по адресу 30 лет Победы,76А, дом 5 начнет работу с 16 декабря, сообщил URA.RU автор проекта Эдуард Мустяцэ.

«Резиденция Деда Мороза будет работать с 16 по 30 декабря. Желающие смогут посетить резиденцию, где будут проводиться встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также в усадьбе будут организованы и мастер-классы», — рассказал Мустяцэ.

Жители Сургутского района также смогут посетить резиденцию Деда Мороза, которая расположена в поселке Белый Яр на территории местной лыжной базы. А в Мегионе резиденция хантыйского Деда Мороза Йахли-Ики уже распахнула двери для посетителей. Усадьба расположена в экологическом парке «Югра».

Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе открылась резиденция хантыйского Деда Мороза Йахли-Ики. В реализации проекта приняли участие представители народа ханты.

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В преддверии новогодних праздников в Сургуте откроется резиденция Деда Мороза. Усадьба по адресу 30 лет Победы,76А, дом 5 начнет работу с 16 декабря, сообщил URA.RU автор проекта Эдуард Мустяцэ. «Резиденция Деда Мороза будет работать с 16 по 30 декабря. Желающие смогут посетить резиденцию, где будут проводиться встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также в усадьбе будут организованы и мастер-классы», — рассказал Мустяцэ. Жители Сургутского района также смогут посетить резиденцию Деда Мороза, которая расположена в поселке Белый Яр на территории местной лыжной базы. А в Мегионе резиденция хантыйского Деда Мороза Йахли-Ики уже распахнула двери для посетителей. Усадьба расположена в экологическом парке «Югра». Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе открылась резиденция хантыйского Деда Мороза Йахли-Ики. В реализации проекта приняли участие представители народа ханты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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