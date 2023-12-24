Украинский дрон атаковал пермских танкистов. Видео

25 декабря 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Танк получил повреждения в результате атаки вражеского дрона, но пермские бойцы не пострадали Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дрон ВСУ атаковал танк, в котором пермские военнослужащие в зоне СВО выполняли боевое задание. Видео последствия атаки на боевую машину размещено в своем telegram-канале «Прикамские витязи». По словам ветеранов СВО, в результате прилета дрона никто из бойцов не пострадал. «Пермских танкистов атаковал украинский дрон, никто не пострадал, работают дальше», — информирует telegram-канал «Прикамские витязи». На видео один из пермяков рассказал, что чудом не пострадал в ходе атаки. «Уже ночью, когда ехали, [в танк] отправили „птичку“. „Птичка“ сработала. Очень повезло, что кумулятивная струя ушла вниз, а не в башню танка, иначе бы было все печально», — сказал военнослужащий. Ранее URA.RU рассказывало, что в спецоперации принимает участие танковый батальон, сформированный из жителей Пермского края. Один из них — Иван Малышев отличился в боях за Угледар. За проявленные героизм и мужество бойца наградили медалью «За боевые отличия», а также Орденом мужества.

Дрон ВСУ атаковал танк, в котором пермские военнослужащие в зоне СВО выполняли боевое задание. Видео последствия атаки на боевую машину размещено в своем telegram-канале «Прикамские витязи». По словам ветеранов СВО, в результате прилета дрона никто из бойцов не пострадал. «Пермских танкистов атаковал украинский дрон, никто не пострадал, работают дальше», — информирует telegram-канал «Прикамские витязи». На видео один из пермяков рассказал, что чудом не пострадал в ходе атаки. «Уже ночью, когда ехали, [в танк] отправили „птичку“. „Птичка“ сработала. Очень повезло, что кумулятивная струя ушла вниз, а не в башню танка, иначе бы было все печально», — сказал военнослужащий. Ранее URA.RU рассказывало, что в спецоперации принимает участие танковый батальон, сформированный из жителей Пермского края. Один из них — Иван Малышев отличился в боях за Угледар. За проявленные героизм и мужество бойца наградили медалью «За боевые отличия», а также Орденом мужества.