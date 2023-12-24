24 декабря 2023
23 декабря 2023

Украинский дрон атаковал пермских танкистов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Танк получил повреждения в результате атаки вражеского дрона, но пермские бойцы не пострадали Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон ВСУ атаковал танк, в котором пермские военнослужащие в зоне СВО выполняли боевое задание. Видео последствия атаки на боевую машину размещено в своем telegram-канале «Прикамские витязи». По словам ветеранов СВО, в результате прилета дрона никто из бойцов не пострадал.

«Пермских танкистов атаковал украинский дрон, никто не пострадал, работают дальше», — информирует telegram-канал «Прикамские витязи». На видео один из пермяков рассказал, что чудом не пострадал в ходе атаки. «Уже ночью, когда ехали, [в танк] отправили „птичку“. „Птичка“ сработала. Очень повезло, что кумулятивная струя ушла вниз, а не в башню танка, иначе бы было все печально», — сказал военнослужащий.

Ранее URA.RU рассказывало, что в спецоперации принимает участие танковый батальон, сформированный из жителей Пермского края. Один из них — Иван Малышев отличился в боях за Угледар. За проявленные героизм и мужество бойца наградили медалью «За боевые отличия», а также Орденом мужества.

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Дрон ВСУ атаковал танк, в котором пермские военнослужащие в зоне СВО выполняли боевое задание. Видео последствия атаки на боевую машину размещено в своем telegram-канале «Прикамские витязи». По словам ветеранов СВО, в результате прилета дрона никто из бойцов не пострадал. «Пермских танкистов атаковал украинский дрон, никто не пострадал, работают дальше», — информирует telegram-канал «Прикамские витязи». На видео один из пермяков рассказал, что чудом не пострадал в ходе атаки. «Уже ночью, когда ехали, [в танк] отправили „птичку“. „Птичка“ сработала. Очень повезло, что кумулятивная струя ушла вниз, а не в башню танка, иначе бы было все печально», — сказал военнослужащий. Ранее URA.RU рассказывало, что в спецоперации принимает участие танковый батальон, сформированный из жителей Пермского края. Один из них — Иван Малышев отличился в боях за Угледар. За проявленные героизм и мужество бойца наградили медалью «За боевые отличия», а также Орденом мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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