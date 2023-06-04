04 июня 2023
03 июня 2023

Пермякам рассказали, как попасть в новый добровольческий танковый батальон

Пермяки, желающие попасть в новый танковый батальон, могут обратиться в военкомат
© Служба новостей «URA.RU»
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Набор добровольцев в танковый и другие «именные» батальоны ведут военкомат и краевой пункт отбора на военную службу по контракту Фото:
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Жители Пермского края, желающие попасть в новый добровольческий танковый батальон, могут обратиться в военкоматы по месту жительства. Об этом URA.RU рассказал начальник краевого пункта отбора на военную службу по контракту майор Джангар Мутаев.

«Гражданину необходимо обратиться в военный комиссариат по месту проживания. Там можно получить развернутую консультацию, собрать необходимые документы, пройти медосмотр. А мы [пункт отбора на военную службу по контракту] уже более тщательно проводим проверку граждан, подбираем определенное подразделение, и назначаем на ту или иную воинскую должность», — рассказал Мутаев.

На контрактную службу могут поступить граждане в возрасте 18 до 65 лет, не имеющие серьезных инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит, сифилис) и психических отклонений. Обязательного требования к службе в армии нет.

В зоне СВО денежное довольствие военнослужащего по контракту начинается от 204 тысяч рублей в месяц. Предусмотрена и единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей всем без исключения гражданам, заключающим контракт от одного года и более. Также бойцам полагаются различные премиальные за выполнение боевых задач. Так, за захват вражеского танка предусмотрена выплата в размере одного млн рублей.

Мутаев заявил, что сейчас в Прикамье создается еще один танковый батальон по примеру «Молота». Помимо него будут сформированы и другие добровольческие подразделения.

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Жители Пермского края, желающие попасть в новый добровольческий танковый батальон, могут обратиться в военкоматы по месту жительства. Об этом URA.RU рассказал начальник краевого пункта отбора на военную службу по контракту майор Джангар Мутаев. «Гражданину необходимо обратиться в военный комиссариат по месту проживания. Там можно получить развернутую консультацию, собрать необходимые документы, пройти медосмотр. А мы [пункт отбора на военную службу по контракту] уже более тщательно проводим проверку граждан, подбираем определенное подразделение, и назначаем на ту или иную воинскую должность», — рассказал Мутаев. На контрактную службу могут поступить граждане в возрасте 18 до 65 лет, не имеющие серьезных инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит, сифилис) и психических отклонений. Обязательного требования к службе в армии нет. В зоне СВО денежное довольствие военнослужащего по контракту начинается от 204 тысяч рублей в месяц. Предусмотрена и единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей всем без исключения гражданам, заключающим контракт от одного года и более. Также бойцам полагаются различные премиальные за выполнение боевых задач. Так, за захват вражеского танка предусмотрена выплата в размере одного млн рублей. Мутаев заявил, что сейчас в Прикамье создается еще один танковый батальон по примеру «Молота». Помимо него будут сформированы и другие добровольческие подразделения.
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