03 сентября 2023

Губернатор Махонин рассказал о судьбе танкиста из батальона «Молот»

Губернатор Махонин вручил Орден мужества танкисту батальона «Молот» Ивану Малышеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Прием губернатора Пермского края. 300 лет Пермь, орден мужества
Орден Мужества — вторая высокая награда танкиста Ивана Малышева Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил Орден мужества Ивану Малышеву, бойцу танкового батальона «Молот», который сформирован из жителей региона. В telegram-канале глава Прикамья рассказал, что Малышев пришел записываться в батальон одним из первых. Орден уже вторая высокая награда командира танка.

«Этой зимой экипаж танка Малышева отличился в боях за Угледар — Иван Владимирович, как командир, был представлен к медали „За боевые отличия“. В марте во время выполнения очередной боевой задачи он получил серьезное ранение. За проявленные мужество и отвагу указом Президента Иван Владимирович награжден Орденом мужества», — написал Махонин.

На вручение награды пермский танкист пришел с семьей — женой Ириной Валерьевной и сыном Мироном. С главой региона они пообщались за чашкой чая. Малышев после реабилитации собирается вернуться на фронт.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил Орден мужества Ивану Малышеву, бойцу танкового батальона «Молот», который сформирован из жителей региона. В telegram-канале глава Прикамья рассказал, что Малышев пришел записываться в батальон одним из первых. Орден уже вторая высокая награда командира танка. «Этой зимой экипаж танка Малышева отличился в боях за Угледар — Иван Владимирович, как командир, был представлен к медали „За боевые отличия“. В марте во время выполнения очередной боевой задачи он получил серьезное ранение. За проявленные мужество и отвагу указом Президента Иван Владимирович награжден Орденом мужества», — написал Махонин. На вручение награды пермский танкист пришел с семьей — женой Ириной Валерьевной и сыном Мироном. С главой региона они пообщались за чашкой чая. Малышев после реабилитации собирается вернуться на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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