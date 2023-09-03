Губернатор Махонин рассказал о судьбе танкиста из батальона «Молот»

Губернатор Махонин вручил Орден мужества танкисту батальона «Молот» Ивану Малышеву

Орден Мужества — вторая высокая награда танкиста Ивана Малышева Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил Орден мужества Ивану Малышеву, бойцу танкового батальона «Молот», который сформирован из жителей региона. В telegram-канале глава Прикамья рассказал, что Малышев пришел записываться в батальон одним из первых. Орден уже вторая высокая награда командира танка.

«Этой зимой экипаж танка Малышева отличился в боях за Угледар — Иван Владимирович, как командир, был представлен к медали „За боевые отличия“. В марте во время выполнения очередной боевой задачи он получил серьезное ранение. За проявленные мужество и отвагу указом Президента Иван Владимирович награжден Орденом мужества», — написал Махонин.

На вручение награды пермский танкист пришел с семьей — женой Ириной Валерьевной и сыном Мироном. С главой региона они пообщались за чашкой чая. Малышев после реабилитации собирается вернуться на фронт.