Скандальный активист, написавший заявление в полицию на главу ХМАО, теперь жалуется на силовиков. Фото

Тюменский активист Рябцев пожаловался в прокуратуру на бездействие полиции

10 ноября 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Юрий Рябцев написал жалобу на бездействие силовиков в три прокуратуры Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Скандальный тюменский активист Рябцев, написавший заявление в полицию на губернатора ХМАО, теперь жалуется на самих силовиков. Он сообщил URA.RU, что не получил ответа от УМВД о том, являются ли заявления главы Югры Натальи Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска дискредитацией Вооруженных сил РФ, и подал жалобы на руководство полиции в прокуратуры РФ, ХМАО и Тюменской области. «В своем заявлении я указал достаточные данные, указывающие на наличие события и состава административного правонарушения. Однако, при наличии поводов и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3. КоАП РФ, по истечению двух суток с момента выявления и без проведения административного расследования Министр МВД РФ Владимир Колокольцев не рассмотрел мое заявление. Срок по КоАП был двое суток», — сообщил Рябцев. Источник в силовых структурах округа уточнил, что у полиции есть положенные по закону 30 дней на ответ по жалобе гражданина. В пресс-службы МВД, Генпрокуратуры, УМВД и прокуратуры ХМАО и Тюменской области направлены запросы, ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что Рябцев потребовал от министра МВД возбудить в отношении губернатора ХМАО дело об административном нарушении из-за ее фразы «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», посчитав ее дискредитацией российской армии. Активист известен требованиями наказать певицу Дарью Зотееву (псевдоним Инстасамка — прим. URA.RU) за распространение неприличной информации и оскорбление человеческого достоинства, и судами с тюменскими властями из-за запрета проведения митинга КПРФ под предлогом ковидных ограничений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скандальный тюменский активист Рябцев, написавший заявление в полицию на губернатора ХМАО, теперь жалуется на самих силовиков. Он сообщил URA.RU, что не получил ответа от УМВД о том, являются ли заявления главы Югры Натальи Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска дискредитацией Вооруженных сил РФ, и подал жалобы на руководство полиции в прокуратуры РФ, ХМАО и Тюменской области. «В своем заявлении я указал достаточные данные, указывающие на наличие события и состава административного правонарушения. Однако, при наличии поводов и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3. КоАП РФ, по истечению двух суток с момента выявления и без проведения административного расследования Министр МВД РФ Владимир Колокольцев не рассмотрел мое заявление. Срок по КоАП был двое суток», — сообщил Рябцев. Источник в силовых структурах округа уточнил, что у полиции есть положенные по закону 30 дней на ответ по жалобе гражданина. В пресс-службы МВД, Генпрокуратуры, УМВД и прокуратуры ХМАО и Тюменской области направлены запросы, ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что Рябцев потребовал от министра МВД возбудить в отношении губернатора ХМАО дело об административном нарушении из-за ее фразы «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», посчитав ее дискредитацией российской армии. Активист известен требованиями наказать певицу Дарью Зотееву (псевдоним Инстасамка — прим. URA.RU) за распространение неприличной информации и оскорбление человеческого достоинства, и судами с тюменскими властями из-за запрета проведения митинга КПРФ под предлогом ковидных ограничений.