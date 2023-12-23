В Германии заявили, что стране придется иметь дело с РФ, несмотря на позицию по Украине

Посол Ламбсдорф: ФРГ придется взаимодействовать с Россией
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Приём в Хайяте по случаю Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, прием, германия
Германии придется иметь дело с Россией, заявил Александер Ламбсдорф Фото:

ФРГ придется взаимодействовать с Россией, несмотря на разные позиции по Украине. Об этом заявил посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф.

«У нас совершенно разные мнения по принципиальным вопросам. <…> Нам придется иметь дело с Россией», — сказал Ламбсдорф в интервью редакционному объединению RND. Он подчеркнул, что РФ была и остается крупнейшей по площади страной в мире, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является прямым соседом ЕС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «замороженное» состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего самому Берлину. Он напомнил, что страны на протяжении более полувека развивали прагматичное, деловое сотрудничество, которое приносило выгоду не только обоим государствам, но и всему Европейскому континенту.

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ФРГ придется взаимодействовать с Россией, несмотря на разные позиции по Украине. Об этом заявил посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф. «У нас совершенно разные мнения по принципиальным вопросам. <…> Нам придется иметь дело с Россией», — сказал Ламбсдорф в интервью редакционному объединению RND. Он подчеркнул, что РФ была и остается крупнейшей по площади страной в мире, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является прямым соседом ЕС. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «замороженное» состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего самому Берлину. Он напомнил, что страны на протяжении более полувека развивали прагматичное, деловое сотрудничество, которое приносило выгоду не только обоим государствам, но и всему Европейскому континенту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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