В Германии заявили, что стране придется иметь дело с РФ, несмотря на позицию по Украине

Посол Ламбсдорф: ФРГ придется взаимодействовать с Россией

23 декабря 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Германии придется иметь дело с Россией, заявил Александер Ламбсдорф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ФРГ придется взаимодействовать с Россией, несмотря на разные позиции по Украине. Об этом заявил посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф. «У нас совершенно разные мнения по принципиальным вопросам. <…> Нам придется иметь дело с Россией», — сказал Ламбсдорф в интервью редакционному объединению RND. Он подчеркнул, что РФ была и остается крупнейшей по площади страной в мире, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является прямым соседом ЕС. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «замороженное» состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего самому Берлину. Он напомнил, что страны на протяжении более полувека развивали прагматичное, деловое сотрудничество, которое приносило выгоду не только обоим государствам, но и всему Европейскому континенту.

ФРГ придется взаимодействовать с Россией, несмотря на разные позиции по Украине. Об этом заявил посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф. «У нас совершенно разные мнения по принципиальным вопросам. <…> Нам придется иметь дело с Россией», — сказал Ламбсдорф в интервью редакционному объединению RND. Он подчеркнул, что РФ была и остается крупнейшей по площади страной в мире, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является прямым соседом ЕС. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «замороженное» состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего самому Берлину. Он напомнил, что страны на протяжении более полувека развивали прагматичное, деловое сотрудничество, которое приносило выгоду не только обоим государствам, но и всему Европейскому континенту.