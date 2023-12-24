Синоптики обещают морозы в новогоднюю ночь в ХМАО

25 декабря 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Синоптики обещают снежную и морозную новогоднюю ночь в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В новогоднюю ночь в ХМАО придут морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура в округе опустится ниже -20 градусов. «Ночью с 31 декабря на 1 января температура в ХМАО -20, -26 °С. Во всех населенных пунктах возможен небольшой снег», — сообщили синоптики. Самую низкую температуру обещают в Когалыме, где столбик термометра опустится до 26 градусов мороза. Днем 31 декабря и 1 января в регионе будет теплее: от -15 до -23 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Новый год в ХМАО придут морозы. Синоптики предполагали, что температура опустится до -30 градусов.

В новогоднюю ночь в ХМАО придут морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура в округе опустится ниже -20 градусов. «Ночью с 31 декабря на 1 января температура в ХМАО -20, -26 °С. Во всех населенных пунктах возможен небольшой снег», — сообщили синоптики. Самую низкую температуру обещают в Когалыме, где столбик термометра опустится до 26 градусов мороза. Днем 31 декабря и 1 января в регионе будет теплее: от -15 до -23 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Новый год в ХМАО придут морозы. Синоптики предполагали, что температура опустится до -30 градусов.