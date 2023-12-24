Синоптики обещают морозы в новогоднюю ночь в ХМАО

Синоптики обещают снежную и морозную новогоднюю ночь в ХМАО
В новогоднюю ночь в ХМАО придут морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура в округе опустится ниже -20 градусов.
«Ночью с 31 декабря на 1 января температура в ХМАО -20, -26 °С. Во всех населенных пунктах возможен небольшой снег», — сообщили синоптики.
Самую низкую температуру обещают в Когалыме, где столбик термометра опустится до 26 градусов мороза. Днем 31 декабря и 1 января в регионе будет теплее: от -15 до -23 градусов.
Ранее URA.RU писало, что в Новый год в ХМАО придут морозы. Синоптики предполагали, что температура опустится до -30 градусов.
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