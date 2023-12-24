24 декабря 2023
23 декабря 2023

Синоптики обещают морозы в новогоднюю ночь в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Снеговик. Челябинск, снеговик, зима, погода, мороз
Синоптики обещают снежную и морозную новогоднюю ночь в ХМАО Фото:

В новогоднюю ночь в ХМАО придут морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура в округе опустится ниже -20 градусов.

«Ночью с 31 декабря на 1 января температура в ХМАО -20, -26 °С. Во всех населенных пунктах возможен небольшой снег», — сообщили синоптики.

Самую низкую температуру обещают в Когалыме, где столбик термометра опустится до 26 градусов мороза. Днем 31 декабря и 1 января в регионе будет теплее: от -15 до -23 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Новый год в ХМАО придут морозы. Синоптики предполагали, что температура опустится до -30 градусов.

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В новогоднюю ночь в ХМАО придут морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура в округе опустится ниже -20 градусов. «Ночью с 31 декабря на 1 января температура в ХМАО -20, -26 °С. Во всех населенных пунктах возможен небольшой снег», — сообщили синоптики. Самую низкую температуру обещают в Когалыме, где столбик термометра опустится до 26 градусов мороза. Днем 31 декабря и 1 января в регионе будет теплее: от -15 до -23 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Новый год в ХМАО придут морозы. Синоптики предполагали, что температура опустится до -30 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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