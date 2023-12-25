Заместителю главврача из ХМАО дали срок за кражу 4 миллионов рублей

Замруководителя поликлиники из ХМАО украл миллионы бюджетных средств

Суд дал заместителю главврача из ХМАО шесть лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд дал шесть лет колонии заместителю главврача по хозяйственным вопросам Няганской городской поликлиники, который украл более четырех миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщила официальная группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«Няганский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет со штрафом 300 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима заместителю главного врача по хозяйственным вопросам БУ „Няганская городская поликлиника“. Являясь должностным лицом, он совершил хищение денежных средств на общую сумму более четырех миллионов рублей», — указано в публикации.

Заместитель руководителя без разрешения использовал цифровые подписи предпринимателей — подрядчиков больницы. Без ведома бизнесменов он заключал фиктивные договоры на оказание услуг медучреждению. Таким образом он оформил контракты на транспортные услуги, техобслуживание и чистку транспорта, на уборку и вывоз снега. Оплату по договорам, которую перечисляла поликлиника, он забирал себе.

На суде мужчина не признал вину. Суд вынес обвинительный приговор по статье УК РФ за мошенничество, совершенное должностным лицом, а также в крупном размере. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО суд признал виновным бывшего главного врача Ханты-Мансийского кожно-венерологического диспансера в растрате и мошенничестве с использованием служебного положения. Он получил три года условно.