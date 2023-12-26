Командующий ВВС Украины объявлен в розыск за терроризм

26 декабря 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Командующий ВВС Украины Николай Олещук объявлен в розыск в России из-за атак по РФ при помощи БПЛА Фото: Министерство обороны Украины МВД РФ объявило в розыск командующего Военно-воздушными силами Украины Николая Олещука. Его имя появилось в соответствующей базе данных. «Олещук Николай Николаевич. 25.05.1972. <…> Разыскивается по статье УК», — отмечается в базе. Олещука объявили в розыск после попытки совершения террористической атаки при помощи беспилотников по российской территории. В начале октября Следственный комитет РФ помимо Олещука также предъявил обвинения главе Главного управления Украины Кириллу Буданову. Также в список вошли командующий ВМС страны Алексей Неижпапе и командир украинского полка беспилотников Сергей Бурденюк. Украина неоднократно атаковала российские территории при помощи беспилотников на протяжении всего 2023 года.

МВД РФ объявило в розыск командующего Военно-воздушными силами Украины Николая Олещука. Его имя появилось в соответствующей базе данных. «Олещук Николай Николаевич. 25.05.1972. <…> Разыскивается по статье УК», — отмечается в базе. Олещука объявили в розыск после попытки совершения террористической атаки при помощи беспилотников по российской территории. В начале октября Следственный комитет РФ помимо Олещука также предъявил обвинения главе Главного управления Украины Кириллу Буданову. Также в список вошли командующий ВМС страны Алексей Неижпапе и командир украинского полка беспилотников Сергей Бурденюк. Украина неоднократно атаковала российские территории при помощи беспилотников на протяжении всего 2023 года.