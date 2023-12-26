В Пермском крае закрыли дороги для движения грузовиков

27 декабря 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Трассы перекрыли из-за снегопадов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае ограничили движение большегрузов на трассе Кунгур — Соликамск — Горнозаводск, а также на участке дороги от Горнозаводска до границы Свердловской области. Причиной перекрытия стали сильные снегопады. «С 26 декабря 2023 года введены временные ограничения на региональных дорогах Пермского края. До 27 декабря 2023 г. включительно ограничено движение грузовых транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 25 тонн», — сообщили в министерстве транспорта Пермского края. В Госавтоинспекции Пермского края уточнили, что движение закрыто до 23 часов 59 минут 27 декабря. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах и соблюдать дистанцию. Ранее URA.RU рассказало, что в предновогоднюю неделю в Перми синоптики прогнозируют сильные снегопады. Температура воздуха будет теплее нормы.

В Пермском крае ограничили движение большегрузов на трассе Кунгур — Соликамск — Горнозаводск, а также на участке дороги от Горнозаводска до границы Свердловской области. Причиной перекрытия стали сильные снегопады. «С 26 декабря 2023 года введены временные ограничения на региональных дорогах Пермского края. До 27 декабря 2023 г. включительно ограничено движение грузовых транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 25 тонн», — сообщили в министерстве транспорта Пермского края. В Госавтоинспекции Пермского края уточнили, что движение закрыто до 23 часов 59 минут 27 декабря. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах и соблюдать дистанцию. Ранее URA.RU рассказало, что в предновогоднюю неделю в Перми синоптики прогнозируют сильные снегопады. Температура воздуха будет теплее нормы.