В Екатеринбурге умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации»

Умер экс-гитарист группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов
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Александру было 50 лет
Александру было 50 лет

Утром 26 декабря скончался экс-гитарист, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Об этом в своих соцсетях сообщил его коллега Владимир Бурдин.

«Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен „Глюков“, а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт», — рассказал Бурдин. Сейчас семья покойного объявила материальные сборы.

Колбасов был гитаристом первого состава «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1993 года. В последние месяцы он участвовал в проекте другого основателя группы Владимира Бурдина.

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Утром 26 декабря скончался экс-гитарист, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Об этом в своих соцсетях сообщил его коллега Владимир Бурдин. «Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен „Глюков“, а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт», — рассказал Бурдин. Сейчас семья покойного объявила материальные сборы. Колбасов был гитаристом первого состава «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1993 года. В последние месяцы он участвовал в проекте другого основателя группы Владимира Бурдина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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