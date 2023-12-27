В Екатеринбурге умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации»

Александру было 50 лет
Утром 26 декабря скончался экс-гитарист, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Об этом в своих соцсетях сообщил его коллега Владимир Бурдин.
«Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен „Глюков“, а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт», — рассказал Бурдин. Сейчас семья покойного объявила материальные сборы.
Колбасов был гитаристом первого состава «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1993 года. В последние месяцы он участвовал в проекте другого основателя группы Владимира Бурдина.
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