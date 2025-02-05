Екатеринбург стал лидером по открытию секс-шопов

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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, маска, бдсм
Сейчас в Екатеринбурге работают 39 магазинов для взрослых Фото:

Екатеринбург стал одним из двух российских городов, где отмечается рост по количеству секс-шопов при снижении их числа по стране. Такой статистикой делится сервис «Яндекс. Карты».

«К началу 2025 года в 12 из 16 российских городов-миллионников снизилось количество секс-шопов: в целом по стране — на 7,8% год к году, до 1,99 тыс. Рост отмечен только в Екатеринбурге (на 2,6%, до 39) и Новосибирске (на 5,5%, до 58)», — передает «Коммерсант» данные об исследовании.

Отмечается, что лишь в Красноярске и Ростове-на-Дону количество магазинов для взрослых не изменилось — 38 и 30 соответственно. При этом даже в Санкт-Петербурге и Москве секс-шопов стало меньше на 8,9—14,4%.

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Екатеринбург стал одним из двух российских городов, где отмечается рост по количеству секс-шопов при снижении их числа по стране. Такой статистикой делится сервис «Яндекс. Карты». «К началу 2025 года в 12 из 16 российских городов-миллионников снизилось количество секс-шопов: в целом по стране — на 7,8% год к году, до 1,99 тыс. Рост отмечен только в Екатеринбурге (на 2,6%, до 39) и Новосибирске (на 5,5%, до 58)», — передает «Коммерсант» данные об исследовании. Отмечается, что лишь в Красноярске и Ростове-на-Дону количество магазинов для взрослых не изменилось — 38 и 30 соответственно. При этом даже в Санкт-Петербурге и Москве секс-шопов стало меньше на 8,9—14,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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