Сургутский драмтеатр на время ремонта будет показывать спектакли на других городских площадках

Сургутский драмтеатр подготовит 7 премьер в 2024 году

Актеры Сургутского драмтеатра будут показывать спектакли на других сценических площадках в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива)

Актеры Сургутского драмтеатра будут показывать спектакли на других площадках города после закрытия на капитальный ремонт. Здание театра закроется с 7 января, сообщили URA.RU в менеджерской службе.



«Репертуарные спектакли в 2024 году будут давать на разных сценических площадках Сургута. Уже сформированы планы по показам в ЦКиД „Камертон“, мультимедийном парке „Россия — Моя история“, ДИ „Нефтяник“. Ожидаются договоренности с другими сценами», — говорится в сообщении.



В 2024 году театр подготовит семь новых постановок, также ожидаются гастроли по городам ХМАО. «На 2024 год запланировано семь премьер. Закономерно, что театру придется больше гастролировать по Югре. В январе, например, гастрольные показы пройдут в Ханты-Мансийске и Югорске», — добавили в менеджерской службе.



Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутский музыкально-драматический театр объявил о закрытии на капитальный ремонт после новогодних праздников. Предварительно, ремонт продлится до 2025 года.