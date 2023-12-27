27 декабря 2023

Сургутский драмтеатр на время ремонта будет показывать спектакли на других городских площадках

Сургутский драмтеатр подготовит 7 премьер в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Актеры Сургутского драмтеатра будут показывать спектакли на других сценических площадках в 2024 году Фото:

Актеры Сургутского драмтеатра будут показывать спектакли на других площадках города после закрытия на капитальный ремонт. Здание театра закроется с 7 января, сообщили URA.RU в менеджерской службе.

«Репертуарные спектакли в 2024 году будут давать на разных сценических площадках Сургута. Уже сформированы планы по показам в ЦКиД „Камертон“, мультимедийном парке „Россия — Моя история“, ДИ „Нефтяник“. Ожидаются договоренности с другими сценами», — говорится в сообщении.

В 2024 году театр подготовит семь новых постановок, также ожидаются гастроли по городам ХМАО. «На 2024 год запланировано семь премьер. Закономерно, что театру придется больше гастролировать по Югре. В январе, например, гастрольные показы пройдут в Ханты-Мансийске и Югорске», — добавили в менеджерской службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутский музыкально-драматический театр объявил о закрытии на капитальный ремонт после новогодних праздников. Предварительно, ремонт продлится до 2025 года.

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Актеры Сургутского драмтеатра будут показывать спектакли на других площадках города после закрытия на капитальный ремонт. Здание театра закроется с 7 января, сообщили URA.RU в менеджерской службе. «Репертуарные спектакли в 2024 году будут давать на разных сценических площадках Сургута. Уже сформированы планы по показам в ЦКиД „Камертон“, мультимедийном парке „Россия — Моя история“, ДИ „Нефтяник“. Ожидаются договоренности с другими сценами», — говорится в сообщении. В 2024 году театр подготовит семь новых постановок, также ожидаются гастроли по городам ХМАО. «На 2024 год запланировано семь премьер. Закономерно, что театру придется больше гастролировать по Югре. В январе, например, гастрольные показы пройдут в Ханты-Мансийске и Югорске», — добавили в менеджерской службе. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутский музыкально-драматический театр объявил о закрытии на капитальный ремонт после новогодних праздников. Предварительно, ремонт продлится до 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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