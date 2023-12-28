Путин наградил замгубернатора ХМАО за восстановление Донбасса. Фото

Замгубернатора ХМАО Ислаев получил награду от Путина за восстановление Макеевки

28 декабря 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев получил почетную грамоту президента РФ за восстановление ДНР Фото: Влад Суханов © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил замгубернатора ХМАО Азата Ислаева почетной грамотой за восстановление новых территорий. Награду от имени главы государства на заседании правительства вручила губернатор автономного округа Наталья Комарова, передает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «На заседании правительства Наталья Комарова торжественно вручила награду от имени главы государства. Распоряжением Президента Российской Федерации за активное участие в реализации специальных инфраструктуры проектов, высокие достижения в профессиональной деятельности и отличные результаты в восстановлении новых территорий Азат Ислаев отмечен Почетной грамотой Президента Российской Федерации», — указано в публикации. С 2022 года Югра помогает восстанавливать подшефный город в ДНР — Макеевку. Под руководством Ислаева проводятся обновление инфраструктуры, ремонт, замена инженерных сетей, установка уличного освещения. Также стройблок округа помогает проводить остекление жилых домов и административных зданий. Ранее URA.RU писало о том, что Ислаев пообещал познакомить школьника из Макеевки с легендарным российским футболистом Игорем Акинфеевым. Такой подарок от стройкомплекса Югры вице-губернатор сделает мальчику в рамках новогодней акции «Елка желаний». Губернатор Югры Наталья Комарова передала своему заместителю Почетную грамоту Фото: telegram-канал «Стройкомплекс Югры» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин наградил замгубернатора ХМАО Азата Ислаева почетной грамотой за восстановление новых территорий. Награду от имени главы государства на заседании правительства вручила губернатор автономного округа Наталья Комарова, передает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «На заседании правительства Наталья Комарова торжественно вручила награду от имени главы государства. Распоряжением Президента Российской Федерации за активное участие в реализации специальных инфраструктуры проектов, высокие достижения в профессиональной деятельности и отличные результаты в восстановлении новых территорий Азат Ислаев отмечен Почетной грамотой Президента Российской Федерации», — указано в публикации. С 2022 года Югра помогает восстанавливать подшефный город в ДНР — Макеевку. Под руководством Ислаева проводятся обновление инфраструктуры, ремонт, замена инженерных сетей, установка уличного освещения. Также стройблок округа помогает проводить остекление жилых домов и административных зданий. Ранее URA.RU писало о том, что Ислаев пообещал познакомить школьника из Макеевки с легендарным российским футболистом Игорем Акинфеевым. Такой подарок от стройкомплекса Югры вице-губернатор сделает мальчику в рамках новогодней акции «Елка желаний».