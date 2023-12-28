28 декабря 2023

В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Пылков. Курган, автомат, оружие, военная форма, военный
Главкому ВС Нидерландов Вийнен призвал страну готовиться к войне с РФ Фото:

Армия Нидерландов должна ежегодно набирать до трех тысяч добровольцев для подготовки в случае войны с Россией. Об этом заявил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами страны Мартин Вийнен.

«Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — передает слова Мартина Вийнена De Telegraaf. По его мнению, из-за угрозы тысячи добровольцев должны ежегодно проходить военную подготовку.

Виййен отметил, что помимо армии к потенциальному конфликту с РФ должно быть готово нидерландское общество. Он считает, что нужно привлекать гораздо больше людей в армию, чтобы быть готовыми ко всему.

Ранее Нидерланды планировали отправить Украине 18 истребителей F-16, передает RT. Они могут стать первой страной, кто поставит Киеву такое вооружение.

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Армия Нидерландов должна ежегодно набирать до трех тысяч добровольцев для подготовки в случае войны с Россией. Об этом заявил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами страны Мартин Вийнен. «Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — передает слова Мартина Вийнена De Telegraaf. По его мнению, из-за угрозы тысячи добровольцев должны ежегодно проходить военную подготовку. Виййен отметил, что помимо армии к потенциальному конфликту с РФ должно быть готово нидерландское общество. Он считает, что нужно привлекать гораздо больше людей в армию, чтобы быть готовыми ко всему. Ранее Нидерланды планировали отправить Украине 18 истребителей F-16, передает RT. Они могут стать первой страной, кто поставит Киеву такое вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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