В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией

28 декабря 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Главкому ВС Нидерландов Вийнен призвал страну готовиться к войне с РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Армия Нидерландов должна ежегодно набирать до трех тысяч добровольцев для подготовки в случае войны с Россией. Об этом заявил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами страны Мартин Вийнен. «Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — передает слова Мартина Вийнена De Telegraaf. По его мнению, из-за угрозы тысячи добровольцев должны ежегодно проходить военную подготовку. Виййен отметил, что помимо армии к потенциальному конфликту с РФ должно быть готово нидерландское общество. Он считает, что нужно привлекать гораздо больше людей в армию, чтобы быть готовыми ко всему. Ранее Нидерланды планировали отправить Украине 18 истребителей F-16, передает RT. Они могут стать первой страной, кто поставит Киеву такое вооружение.

Армия Нидерландов должна ежегодно набирать до трех тысяч добровольцев для подготовки в случае войны с Россией. Об этом заявил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами страны Мартин Вийнен. «Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — передает слова Мартина Вийнена De Telegraaf. По его мнению, из-за угрозы тысячи добровольцев должны ежегодно проходить военную подготовку. Виййен отметил, что помимо армии к потенциальному конфликту с РФ должно быть готово нидерландское общество. Он считает, что нужно привлекать гораздо больше людей в армию, чтобы быть готовыми ко всему. Ранее Нидерланды планировали отправить Украине 18 истребителей F-16, передает RT. Они могут стать первой страной, кто поставит Киеву такое вооружение.