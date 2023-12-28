28 декабря 2023

В ХМАО пьяная компания устроила потасовку с пистолетом во дворе многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек угрожал участникам конфликта пистолетом Фото:

В Нижневартовске пьяная компания устроила потасовку с пистолетом во дворе многоэтажки и напугала местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Хозяйка квартиры пригласила в гости своего парня и подругу с ее парнем. Они пили и в какой-то момент между девушками произошла драка. Парни начали заступаться каждый за свою девушку, и вся эта потасовка вышла на улицу», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД.

У одного из молодых людей в руке был пистолет, которым он угрожал другим участникам конфликта. К моменту приезда полицейских компания разбежалась, но все личности были установлены и доставлены в отдел. Девушка и парень, в которых целился стрелок, дали объяснения. Парень претензий никаких не имеет, но хозяйка квартиры написала заявление на гостью из-за нанесения телесных повреждений.

Предполагаемый пистолет молодой человек выбросил. Полицейские ищут предмет, чтобы установить, было ли это на самом деле оружие. Проводится проверка по факту потасовки с оружием и нанесением побоев хозяйке квартиры.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяный мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба. Инцидент произошел в Нижневартовске возле «Метрополитана».

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В Нижневартовске пьяная компания устроила потасовку с пистолетом во дворе многоэтажки и напугала местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Хозяйка квартиры пригласила в гости своего парня и подругу с ее парнем. Они пили и в какой-то момент между девушками произошла драка. Парни начали заступаться каждый за свою девушку, и вся эта потасовка вышла на улицу», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД. У одного из молодых людей в руке был пистолет, которым он угрожал другим участникам конфликта. К моменту приезда полицейских компания разбежалась, но все личности были установлены и доставлены в отдел. Девушка и парень, в которых целился стрелок, дали объяснения. Парень претензий никаких не имеет, но хозяйка квартиры написала заявление на гостью из-за нанесения телесных повреждений. Предполагаемый пистолет молодой человек выбросил. Полицейские ищут предмет, чтобы установить, было ли это на самом деле оружие. Проводится проверка по факту потасовки с оружием и нанесением побоев хозяйке квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяный мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба. Инцидент произошел в Нижневартовске возле «Метрополитана».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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