В ХМАО пьяная компания устроила потасовку с пистолетом во дворе многоэтажки

29 декабря 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Молодой человек угрожал участникам конфликта пистолетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижневартовске пьяная компания устроила потасовку с пистолетом во дворе многоэтажки и напугала местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Хозяйка квартиры пригласила в гости своего парня и подругу с ее парнем. Они пили и в какой-то момент между девушками произошла драка. Парни начали заступаться каждый за свою девушку, и вся эта потасовка вышла на улицу», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД. У одного из молодых людей в руке был пистолет, которым он угрожал другим участникам конфликта. К моменту приезда полицейских компания разбежалась, но все личности были установлены и доставлены в отдел. Девушка и парень, в которых целился стрелок, дали объяснения. Парень претензий никаких не имеет, но хозяйка квартиры написала заявление на гостью из-за нанесения телесных повреждений. Предполагаемый пистолет молодой человек выбросил. Полицейские ищут предмет, чтобы установить, было ли это на самом деле оружие. Проводится проверка по факту потасовки с оружием и нанесением побоев хозяйке квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяный мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба. Инцидент произошел в Нижневартовске возле «Метрополитана».

В Нижневартовске пьяная компания устроила потасовку с пистолетом во дворе многоэтажки и напугала местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Хозяйка квартиры пригласила в гости своего парня и подругу с ее парнем. Они пили и в какой-то момент между девушками произошла драка. Парни начали заступаться каждый за свою девушку, и вся эта потасовка вышла на улицу», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД. У одного из молодых людей в руке был пистолет, которым он угрожал другим участникам конфликта. К моменту приезда полицейских компания разбежалась, но все личности были установлены и доставлены в отдел. Девушка и парень, в которых целился стрелок, дали объяснения. Парень претензий никаких не имеет, но хозяйка квартиры написала заявление на гостью из-за нанесения телесных повреждений. Предполагаемый пистолет молодой человек выбросил. Полицейские ищут предмет, чтобы установить, было ли это на самом деле оружие. Проводится проверка по факту потасовки с оружием и нанесением побоев хозяйке квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяный мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба. Инцидент произошел в Нижневартовске возле «Метрополитана».