В ХМАО пьяный мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба. Видео

01 октября 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Мужчина стрелял в воздух возле ночного клуба «Метрополитан» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) возле ночного клуба «Метрополитан» мужчина размахивал предметом похожим на пистолет и стрелял в воздух. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Пьяное тело размахивало и стреляло в воздух чем-то очень похожим на пистолет», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Инцидент произошел возле ночного клуба «Метрополитан». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается. Ранее в Нижневартовске произошла драка с перестрелкой. Один из мужчин открыл стрельбу. Полиция задержала всех участников конфликта.

В Нижневартовске (ХМАО) возле ночного клуба «Метрополитан» мужчина размахивал предметом похожим на пистолет и стрелял в воздух. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Пьяное тело размахивало и стреляло в воздух чем-то очень похожим на пистолет», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Инцидент произошел возле ночного клуба «Метрополитан». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается. Ранее в Нижневартовске произошла драка с перестрелкой. Один из мужчин открыл стрельбу. Полиция задержала всех участников конфликта.