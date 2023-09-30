Мужчина стрелял в воздух возле ночного клуба «Метрополитан»
В Нижневартовске (ХМАО) возле ночного клуба «Метрополитан» мужчина размахивал предметом похожим на пистолет и стрелял в воздух. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
«Пьяное тело размахивало и стреляло в воздух чем-то очень похожим на пистолет», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Инцидент произошел возле ночного клуба «Метрополитан».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее в Нижневартовске произошла драка с перестрелкой. Один из мужчин открыл стрельбу. Полиция задержала всех участников конфликта.
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