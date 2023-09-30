30 сентября 2023
29 сентября 2023

В ХМАО пьяный мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина стрелял в воздух возле ночного клуба «Метрополитан» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) возле ночного клуба «Метрополитан» мужчина размахивал предметом похожим на пистолет и стрелял в воздух. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Пьяное тело размахивало и стреляло в воздух чем-то очень похожим на пистолет», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Инцидент произошел возле ночного клуба «Метрополитан».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее в Нижневартовске произошла драка с перестрелкой. Один из мужчин открыл стрельбу. Полиция задержала всех участников конфликта.

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В Нижневартовске (ХМАО) возле ночного клуба «Метрополитан» мужчина размахивал предметом похожим на пистолет и стрелял в воздух. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Пьяное тело размахивало и стреляло в воздух чем-то очень похожим на пистолет», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Инцидент произошел возле ночного клуба «Метрополитан». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается. Ранее в Нижневартовске произошла драка с перестрелкой. Один из мужчин открыл стрельбу. Полиция задержала всех участников конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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