29 декабря 2023

В челябинском хостеле полицейские задержали подозреваемого в воровстве мигранта

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, бомж, погрузка в машину, задержание
Сбор доказательств в отношении подозреваемого продолжается Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска в хостеле полицейские задержали мигранта, которого подозревают в воровстве на Кировке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В одном из хостелов в Тракторозаводском районе Челябинска было задержано 22 человека, из которых 15 — иностранцы. Грабитель также находился в хостеле среди бывших соотечественников», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В сентябре на Кировке подозреваемый украл у мужчины куртку и золотую цепочку. С места преступления скрылся. Следователями отдела было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Сбор доказательств в отношении подозреваемого продолжается.

В ходе рейда по новогодним базарам Челябинска получившим гражданство РФ мигрантам вручили повестки в военкомат. Также силовики выявили десять нарушений в области миграции, пять из них относятся к режиму пребывания в России. Двух мигрантов было решено принудительно выдворить из страны.

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В Тракторозаводском районе Челябинска в хостеле полицейские задержали мигранта, которого подозревают в воровстве на Кировке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В одном из хостелов в Тракторозаводском районе Челябинска было задержано 22 человека, из которых 15 — иностранцы. Грабитель также находился в хостеле среди бывших соотечественников», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В сентябре на Кировке подозреваемый украл у мужчины куртку и золотую цепочку. С места преступления скрылся. Следователями отдела было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Сбор доказательств в отношении подозреваемого продолжается. В ходе рейда по новогодним базарам Челябинска получившим гражданство РФ мигрантам вручили повестки в военкомат. Также силовики выявили десять нарушений в области миграции, пять из них относятся к режиму пребывания в России. Двух мигрантов было решено принудительно выдворить из страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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