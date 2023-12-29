В челябинском хостеле полицейские задержали подозреваемого в воровстве мигранта

30 декабря 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Сбор доказательств в отношении подозреваемого продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска в хостеле полицейские задержали мигранта, которого подозревают в воровстве на Кировке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В одном из хостелов в Тракторозаводском районе Челябинска было задержано 22 человека, из которых 15 — иностранцы. Грабитель также находился в хостеле среди бывших соотечественников», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В сентябре на Кировке подозреваемый украл у мужчины куртку и золотую цепочку. С места преступления скрылся. Следователями отдела было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Сбор доказательств в отношении подозреваемого продолжается. В ходе рейда по новогодним базарам Челябинска получившим гражданство РФ мигрантам вручили повестки в военкомат. Также силовики выявили десять нарушений в области миграции, пять из них относятся к режиму пребывания в России. Двух мигрантов было решено принудительно выдворить из страны.

В Тракторозаводском районе Челябинска в хостеле полицейские задержали мигранта, которого подозревают в воровстве на Кировке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В одном из хостелов в Тракторозаводском районе Челябинска было задержано 22 человека, из которых 15 — иностранцы. Грабитель также находился в хостеле среди бывших соотечественников», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В сентябре на Кировке подозреваемый украл у мужчины куртку и золотую цепочку. С места преступления скрылся. Следователями отдела было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Сбор доказательств в отношении подозреваемого продолжается. В ходе рейда по новогодним базарам Челябинска получившим гражданство РФ мигрантам вручили повестки в военкомат. Также силовики выявили десять нарушений в области миграции, пять из них относятся к режиму пребывания в России. Двух мигрантов было решено принудительно выдворить из страны.