В челябинском хостеле полицейские задержали подозреваемого в воровстве мигранта

В Тракторозаводском районе Челябинска в хостеле полицейские задержали мигранта, которого подозревают в воровстве на Кировке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В одном из хостелов в Тракторозаводском районе Челябинска было задержано 22 человека, из которых 15 — иностранцы. Грабитель также находился в хостеле среди бывших соотечественников», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
В сентябре на Кировке подозреваемый украл у мужчины куртку и золотую цепочку. С места преступления скрылся. Следователями отдела было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Сбор доказательств в отношении подозреваемого продолжается.
В ходе рейда по новогодним базарам Челябинска получившим гражданство РФ мигрантам вручили повестки в военкомат. Также силовики выявили десять нарушений в области миграции, пять из них относятся к режиму пребывания в России. Двух мигрантов было решено принудительно выдворить из страны.
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