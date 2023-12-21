В ходе рейда по новогодним базарам Челябинска получившим гражданство РФ мигрантам вручили повестки в военкомат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В ходе рейда полицейские проверили более 30 иностранных граждан. Лицам, приобретшим российское гражданство, представителем военкома [были] вручены повестки для явки в военкоматы», — сообщили в областном главке.
Силовики выявили десять нарушений в области миграции, пять из них относятся к режиму пребывания в России. Двух мигрантов было решено принудительно удалить из страны, еще двум сократили срок пребывания. Они должны уехать из России в течение трех суток, иначе последует принудительная депортация.
Еще один уроженец дальнего зарубежья привлечен за неуплату административного штрафа. Его ждет уплата штрафа в двойном размере или арест на 15 суток.
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