Повестки мигрантам вручили во время рейда по новогодним ярмаркам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе рейда по новогодним базарам Челябинска получившим гражданство РФ мигрантам вручили повестки в военкомат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В ходе рейда полицейские проверили более 30 иностранных граждан. Лицам, приобретшим российское гражданство, представителем военкома [были] вручены повестки для явки в военкоматы», — сообщили в областном главке.

Силовики выявили десять нарушений в области миграции, пять из них относятся к режиму пребывания в России. Двух мигрантов было решено принудительно удалить из страны, еще двум сократили срок пребывания. Они должны уехать из России в течение трех суток, иначе последует принудительная депортация.

Еще один уроженец дальнего зарубежья привлечен за неуплату административного штрафа. Его ждет уплата штрафа в двойном размере или арест на 15 суток.