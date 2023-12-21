На челябинских новогодних базарах бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат. Видео

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Повестки мигрантам вручили во время рейда по новогодним ярмаркам Фото:

В ходе рейда по новогодним базарам Челябинска получившим гражданство РФ мигрантам вручили повестки в военкомат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В ходе рейда полицейские проверили более 30 иностранных граждан. Лицам, приобретшим российское гражданство, представителем военкома [были] вручены повестки для явки в военкоматы», — сообщили в областном главке.

Силовики выявили десять нарушений в области миграции, пять из них относятся к режиму пребывания в России. Двух мигрантов было решено принудительно удалить из страны, еще двум сократили срок пребывания. Они должны уехать из России в течение трех суток, иначе последует принудительная депортация.

Еще один уроженец дальнего зарубежья привлечен за неуплату административного штрафа. Его ждет уплата штрафа в двойном размере или арест на 15 суток.

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В ходе рейда по новогодним базарам Челябинска получившим гражданство РФ мигрантам вручили повестки в военкомат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В ходе рейда полицейские проверили более 30 иностранных граждан. Лицам, приобретшим российское гражданство, представителем военкома [были] вручены повестки для явки в военкоматы», — сообщили в областном главке. Силовики выявили десять нарушений в области миграции, пять из них относятся к режиму пребывания в России. Двух мигрантов было решено принудительно удалить из страны, еще двум сократили срок пребывания. Они должны уехать из России в течение трех суток, иначе последует принудительная депортация. Еще один уроженец дальнего зарубежья привлечен за неуплату административного штрафа. Его ждет уплата штрафа в двойном размере или арест на 15 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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